Vammaisala esillä #KohtaaminenJaKosketus-somekampanjassa

Mielenkiinto vammaisalaa kohtaan voi herätä omakohtaisista kokemuksista ja aidoista kohtaamisista. Jokainen meistä toivoo tulevansa kohdatuksi ja arvostetuksi omana itsenään.

#KohtaaminenJaKosketus -somekampanja on suunnattu nuorille, opiskelijoille, ammattilaisille, alasta kiinnostuneille ja heille, keitä mietityttää, millaisia ovat vammaisalan kohtaamiset.

Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hanke haastoi vammaisalan toimijoita mukaan somekampanjan toteutukseen. Haasteen otti vastaan yhteensä 18 toimijaa, jotka kertovat vammaisalan erilaisista kohtaamisista sosiaalisessa mediassa 21.–25.2. Kampanjaa voi seuraa Facebookissa ja Instagramissa tunnisteella #KohtaaminenJaKosketus.

Kiinnostus herää aidoista kohtaamisista

Vammaisalalla on tarjolla monipuolisia työmahdollisuuksia eri puolilla Suomea, ja työpaikkoja on avoimena tälläkin hetkellä. Moni vammaisalalla työskentelevä on kertonut eksyneensä alalle sattumalta tai vahingossa ja huomannut vasta sitten, miten mahtavaa ja antoisaa vammaistyö voi olla.

Usein kiinnostus vammaisalaan syntyy arkisten kohtaamisten kautta. Jos omassa lähipiirissä ei ole kehitysvammaisia ihmisiä, voi heidän parissaan työskentely tuntua kaukaiselta.

Vammaistyöhön voi suunnistaa myös suoraan ilman ylimääräisiä mutkia. Oppisopimus on myös hyvä vaihtoehto alalle hakeutumiseen

‒ Suosittelen tutustumaan kehitysvamma-alan värikkäisiin kohtaamisiin myös opintojen eri vaiheissa, erilaisten työelämäprojektien kautta, kesä- tai keikkatöiden muodossa tai esimerkiksi TET-jakson tai työkokeilun kautta, hankkeen projektipäällikkö Piia Suihkonen rohkaisee.

Kampanjaviikko haastaa myös pohtimaan, mitä toisen henkilön kohtaamisessa pidämme tärkeänä.

Kampanjan toteuttajat

#KohtaaminenJaKosketus -somekampanjan järjestävät yhteistyössä Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE)- hanke, Diak,Savas, Vaalijala, Esedu, Samiedu, STEP-koulutus, Eteva kuntayhtymä, Rinnekoti, Diakonissalaitos, Aspa Palvelut Oy, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö (KVPS), Kehitysvammaliitto, Honkalampi-säätiö, Autismiliitto, Onnikodit, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Kymsote) ja Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus (KTO). Kampanjan tavoitteena on tehdä vammaistyö tutummaksi etenkin nuorille.

Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE)- hanke tekee työtä vammaisalan näkyvyyden ja kiinnostavuuden lisäämiseksi sekä osaamisen vahvistamiseksi 1.1.2020- 30.6.2022.

VAVE-hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu, ja hankkeessa ovat mukana Etelä-Savon Koulutus Oy (Esedu), Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu), Savas-Säätiö sr, STEP-koulutus (Kirkkopalvelut ry) ja Vaalijalan kuntayhtymä. Lisäksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiö on mukana yhteistyökumppanina. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja hankkeen toteuttajat.