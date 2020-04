Vanha kauppahalli pysyy avoinna asiakkaille

Helsingin kaupunki on tänään päättänyt, että Vanha kauppahalli pidetään toistaiseksi auki. Kaupunki oli aiemmin linjannut, että Vanha kauppahalli suljettaisiin koronakriisin seurauksena niin, että sen viimeinen aukiolopäivä olisi ollut torstaina 9. huhtikuuta.

Aiemman linjauksen jälkeen Vanhan kauppahallin yrittäjiltä on tullut kaupungille yhteydenottoja ja toiveita siitä, että hallin toiminta voisi jatkua. Hallitoiminnan jatkumisen kannalta on toiminnan ja turvallisuuden näkökulmasta tärkeää, että useampi yrittäjä haluaa pitää liikkeensä auki. Nyt kauppiaista noin kolmannes on ilmaissut halukkuutensa toiminnan jatkamiseen rajatummilla aukioloajoilla.

”Koronakriisin edetessä kaupunki tekee nopealla tahdilla linjauksia eri toiminnoista, aina kuitenkin yrittäjiä ja asianosaisia kuunnellen. Tilanne elää koko ajan. On hienoa, että hallissa toimivat yrittäjät ovat valmiita jatkamaan toimintaansa ja toivomme, että asiakkaat jatkavat hallin palvelujen käyttöä turvallisesti ja hygieniasta huolehtien”, sanoo Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

Kauppahallin aukiolo ei vaikuta hallissa toimivien yritysten vuokriin. Kaupunki on jo aiemmin päättänyt, että hallissa toimivat yritykset saavat kolmen kuukauden ajalta vapautuksen vuokranmaksusta. Tämä päätös pysyy voimassa.

Vanha kauppahalli on toistaiseksi avoinna maanantaista lauantaihin kello 10–18. Pääsiäisenä halli on avoinna lauantaina kello 10–18, suljettuna perjantaina, sunnuntaina ja maanantaina.

Ravintolahallina toimiva Hietalahden kauppahalli pysyy toistaiseksi suljettuna. Hietalahden hallissa muutamalla yrityksellä on take away -toimintaa maanantaista lauantaihin kello 10–18. Asiakkaat eivät pääse sisään halliin, mutta tilauksille on tehty noutopiste tuulikaappiin.





