Vanhan Rauman alueella sijaitsevaa elokuvateatteri Iso-Hannua ei määrätty suojeltavaksi rakennusperintölain nojalla (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Vanha Rauma Säätiö sr teki 27.10.2020 Varsinais-Suomen ELY-keskukselle suojeluesityksen, joka koskee arkkitehti Jaakko Tähtisen suunnittelemaa elokuvateatterirakennus Iso-Hannua kiinteine sisustuksineen ja alkuperäisine valaisimineen. Säätiö esitti myös kohteen asettamista vaarantamiskieltoon. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tekemällä vaarantamiskieltopäätöksellä kiellettiin ryhtymästä suojeluprosessin aikana sellaisiin toimenpiteisiin, jotka vaarantavat kyseessä olevan rakennuksen kulttuurihistoriallista merkitystä.

Prosessin aikana kuultiin Museovirastoa, Rauman kaupunkia, Satakuntaliittoa, Designmuseota, kiinteistön ja rakennuksen omistajaa ja haltijaa, naapureita sekä Vanha Rauma säätiötä. Museoviraston lausunnossa kohteen todettiin olevan yksittäisenä rakennuksena paikallisesti arvokas, jonka suojelun saattaminen ajan tasalle olisi luontevinta selvittää vireillä olevan asemakaavan muutoksen yhteydessä. Rauman kaupunki toivoi lausunnoissaan, että rakennus suojellaan rakennusperintölailla, jonka jälkeen päätöksen mukaiset määräykset voidaan tuoda asemakaavaan. Myös Satakuntaliitto ja Designmuseo puolsivat omissa lausunnoissaan suojeluesitystä.

Asemakaava-alueella rakennusperinnön suojelu toteutetaan ensisijaisesti kaavoituksella

Asemakaava-alueella sijaitseva kohde on mahdollista suojella rakennusperintölain nojalla, jos kohteella on valtakunnallista merkitystä, kohteen säilymistä ja suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslailla (132/1999) tai kohteen suojeluun on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi.

Vanha Rauman alueen asemakaavan muutos on ollut vireillä vuodesta 2019 lähtien. Vireillä olevan asemakaavan päivittämisen yhtenä tavoitteena on erityisesti alueen suojelumerkintöjen tarkistaminen ja niiden ajan tasalle saattaminen. Vaikka asemakaavan laatimisprosessi olisi laaja ja pitkäkestoinen, sitä ei voida kuitenkaan katsoa sellaiseksi erityissyyksi, jonka perusteella kohde tulisi suojella rakennusperintölain nojalla. Siitä huolimatta, että elokuvateatteri Iso-Hannu on osa Vanha Rauman valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä sekä Unescon maailmanperintökohdetta, on sillä kuitenkin yksittäisenä rakennuksena Museoviraston lausunnon mukaan ainoastaan paikallista merkitystä. Maakunnallisen rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnin yhteydessä rakennuksen arvoluokkaa voidaan tarkastella uudelleen.

Suojeluprosessin myötä kävi ilmi rakennuksen ja sen sisätilojen selkeä ja kiistaton suojelun tarve. Kohde sijaitsee kuitenkin asemakaava-alueella eikä rakennuksella ole valtakunnallista arvoa, joten rakennuksen sekä sen sisätilojen suojelu voidaan tutkia vireillä olevan asemakaavan muutoksen yhteydessä.





Lisätietoja

ylitarkastaja Kirsti Virkki, 0295 022 965, kirsti.virkki@ely-keskus.fi