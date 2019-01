Vanhassa teollisuuskiinteistössä toimiva yksityinen päiväkoti suljetaan

Yksityisen palveluntuottajan Oy Ankkalampi Ab:n päiväkoti Vattuniemi Ankkalampi-Duckies 2 (Vattuniemenkatu 17) on toiminut elokuusta 2018 alkaen.

Päiväkotitilojen käyttöönotto edellyttää ennen toiminnan aloittamista rakennusluvan, jonka käsittelyn yhteydessä tilojen terveellisyys ja turvallisuus varmistetaan. Lisäksi luvan mukaiset rakennustoimenpiteet ja rakennusvalvonnan loppukatselmus tulee olla tehtyinä.

Oy Ankkalampi Ab on hakenut tilapäistä käyttötarkoituksen muutosta vanhasta teollisuuskiinteistöstä päiväkodiksi toiminnan aloittamisen jälkeen.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto epäsi kokouksessaan 18.1.2019 tilapäisen rakennusluvan yksimielisesti. Päiväkodin paloturvallisuusratkaisut eivät täytä vaatimuksia, ja paloturvallisuusselvitys on keskeneräinen. Hakijan esittämissä suunnitelmissa ei täydennyspyynnöistä huolimatta ole osoitettu asianmukaisia poistumistie- ja osastointijärjestelyjä, ja aikaisemmin teollisuuskäytössä olleesta kiinteistöstä vaadittava haitta-aineselvitys on tekemättä. Tontti on kaavoitettu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Tästä syystä päiväkoti tullaan sulkemaan.

Tällä hetkellä päiväkodissa on hoidossa 16 iältään 1-5-vuotiasta lasta. Lasten huoltajilla on sopimus Oy Ankkalampi Ab:n kanssa, joka vastaa hoidon järjestämisestä sopimuksen mukaisesti. Mikäli perheet haluavat lapselle paikan kunnallisesta varhaiskasvatuksesta, hakevat he hoitopaikkaa sähköisellä hakemuksella.

Rakennusvalvonta ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ovat tiivistäneet yhteistyötä ja tarkentaneet lupaprosessia. Jatkossa päiväkotitoimintaa ei voida käynnistää ennen kuin kaikki asiaan kuuluvat luvat ovat kunnossa. Vastaavat tilanteet vältetään uudistetulla prosessilla. Uusilta päiväkodeilta vaaditaan rakennuslupa ja lopputarkastuspöytäkirja ennen kuin niiden hakemukset etenevät kaupungilta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon (AVI) toiminnan rekisteröintiä varten.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala valvoo yksityistä varhaiskasvatusta henkilöstön pätevyyden ja mitoituksen, pedagogisen toiminnan sekä oppimisympäristön näkökulmasta. Rakennusluvat sekä tilojen terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyvät rakenteelliset asiat kuuluvat kaupunkiympäristön toimialalle. Helsingin pelastuslaitos valvoo tilojen paloturvallisuuteen liittyviä asioita.

Lisätietoja:

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala (varhaiskasvatuksen toiminnan osalta)

yksityisen varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Eeva Tiihonen, eeva.tiihonen@hel.fi, puh. 09 310 58499

varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas, satu.jarvenkallas@hel.fi, puh. 09 310 43368

toimialajohtaja Liisa Pohjolainen, liisa.pohjolainen@hel.fi, puh. 09 310 86200

Kaupunkiympäristön toimialan lupavalmistelu

Rakennusvalvontapalvelut

Arkkitehti Taina Kinnunen, taina.kinnunen@hel.fi, puh 09 310 26475

Linkki kaupunkiympäristölautakunnan 18.1.2019 ympäristö- ja lupajaoston esityslistaan sekä päätöstiedotteeseen