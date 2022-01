Vanhasta Satamasta löytynyt puolustusvoimien harjoitusmateriaaleja – vaikutuksia pientaloalueen rakentamiseen selvitetään

Vanhan Sataman alueelta on löytynyt vanhoja puolustusvoimien harjoitusmateriaaleja, kuten savuheitteitä ja harjoitusammuksia. Vanha Satama on kaavoitettu pientaloalueeksi ja alueen infran rakentaminen on tarkoitus käynnistää tämän vuoden alussa. Vaasan kaupunki selvittää löytöjen vaikutuksia rakennusaikatauluihin yhdessä poliisin ja puolustusvoimien kanssa.

Kuva: Vaasan kaupungin kaavoitus

Vanhan Sataman alueella on aiemmin sijainneet puolustusvoimien harjoitus- ja ampumaradat ja sieltä on vuosien aikana löydetty muutamia erilaisia puolustusvoimien toimintaan liittyviä esineitä, kuten savuheitteitä, hylsyjä ja harjoitusammuksia. Vaasan kaupunki neuvottelee poliisin ja puolustusvoimien kanssa löytöjen merkityksestä ja siitä, miten tilanne pitää huomioida rakentamisen yhteydessä ja millaisia vaikutuksia sillä on rakentamisaikatauluun. Parhaassa tapauksessa rakentaminen voi edetä alkuperäisen suunnitelman mukaan. Viivästykset ovat kuitenkin mahdollisia, jos lisäselvityksille on tarvetta. – On aika tavanomaista, että puolustusvoimien vanhoilta harjoitusalueilta löytyy erilaista harjoitteluun liittyvää materiaalia. Riskienhallinnan näkökulmasta alueilla työskentely täytyy tehdä suunnitelmallisesti ja varautua mahdollisiin ammuslöytöihin. Tähän löytyy valmista ohjeistusta esimerkiksi Väylävirastolta, mutta suunnittelu täytyy kuitenkin tehdä tapauskohtaisesti, kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi kertoo. Alkuperäisen aikataulun mukaan päätös tonttien saajista olisi pitänyt tehdä 14.1. mennessä ja tonttien pitäisi olla rakennuskelpoisia 1.9. – Poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen emme ole vielä tehneet päätöstä tonttien saajista. Emme halua aiheuttaa tilannetta, jossa tontinsaaja on jo tilannut talopaketin, mutta tontti ei olekaan rakennuskelpoinen suunnitellussa aikataulussa, toteaa kaupungingeodeetti Petur Eklund. Tilannetta selvitetään kiireellisellä aikataululla ja lisätietoja annetaan mahdollisimman pian.

