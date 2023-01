Vanhempien huoli nuorten pahoinvoinnista kuuluu Päihdeneuvonnan puheluissa

Nuoret etsivät Tiktokissa tietoa myös päihdeaiheista 27.12.2022 08:00:00 EET | Tiedote

TikTok on tehokas väline päihdetiedon jakamisessa nuorille. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n nuorille suunnattu Buenotok -tili on löytänyt tavan tehdä päihdevalistusta niin, että se oikeasti kiinnostaa nuoria. Buenotok-tili on kerännyt jo yli 23 000 seuraajaa ja yli miljoona tykkäystä. Yksittäisten videoiden katselukerrat ovat saattaneet nousta jopa yli 400 000.