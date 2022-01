Vanhempiensa kanssa luonnossa liikkuvat lapset nukkuvat paremmin ja ovat fyysisesti aktiivisempia

Luonto tarjoaa perheille runsaasti mahdollisuuksia monenlaiseen harrastus- ja ulkoilutoimintaan. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että luontoliikunnalla ja -altistumisella on suotuisia yhteyksiä erilaisiin terveysvaikutuksiin lapsilla, kuten fyysisen aktiivisuuden lisääntyminen, luontovierailujen säännöllisyys myöhemmin elämässä, sekä motoristen taitojen kehitys. Ulkoilulla on myös käänteinen suhde erilaisiin käyttäytymisongelmiin ja ADHD-oireisiin. Toisaalta rajallisella pääsyllä luontoympäristöön on havaittu yhteys lasten uniongelmiin.

Folkhälsanin tutkimuskeskuksen tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten 3-6-vuotiaiden lasten ja heidän vanhempiensa yhdessä luonnossa liikkumisen yhteyttä lapsen unitottumuksiin, kohtalaiseen tai hyvin rasittavaan fyysiseen aktiivisuuteen ja painoon. Aineistona käytettyyn poikkileikkaustutkimukseen, joka tehtiin vuosina 2015-2016, osallistui 864 vanhempaa ja heidän lapsensa. Kaiken kaikkiaan 798 vanhempaa vastasi kyselyyn vanhempien ja lasten luontovierailujen säännöllisyydestä, ja kysely sisälsi myös kysymyksiä sosiodemografisista tekijöistä ja lasten nukkumistottumuksista, kuten nukkumaanmeno- ja herätysajoista. Lisäksi lasten paino ja pituus mitattiin ja lapset käyttivät kiihtyvyysanturia seitsemän päivän ajan mittaamaan fyysistä aktiivisuutta.

Näiden tietojen perusteella tutkijat suorittivat regressioanalyysejä, tilastollinen mallinnusmenetelmä, jolla lasketaan muuttujien keskinäisiä yhteyksiä. Mallien perusteella todettiin yhteydet säännöllisten perheen luontovierailujen, lasten unen keston ja tyttöjen unen laadun välillä. Säännöllisemmät perheen yhteiset luontovierailut olivat yhteydessä myös kohtalaiseen tai hyvin rasittavaan fyysiseen toimintaan kiihtyvyysantureilla mitattuna. Luonnossa ulkoilulla ei ollut yhteyttä lasten painoon.

- Tulevissa tutkimuksissa olisi hyvä selvittää vanhemman ja lapsen luontokäyntien optimaalinen kesto ja säännöllisyys, joissa terveyshyötyjä voidaan saavuttaa, sanoo tutkimuskoordinaattori Juuli-Mari Kokkonen Naturkraft-tutkimushankkeesta.

Nämä tulokset osoittavat, että perheen säännöllisellä luonnossa liikkumisella on yhteys 3–6-vuotiaiden suomalaislasten pidempään yöuneen, korkeampaan fyysiseen aktiivisuuteen ja tytöillä hyvään unen laatuun. Koska kyseessä oli poikkileikkaustutkimus, emme voi kuitenkaan tehdä johtopäätöksiä muuttujien välisistä syyseuraussuhteista. Siitä huolimatta tutkimus korostaa luontoon pääsyn ja luonnolle altistumisen merkitystä lapsen terveydelle. Perheiden luontovierailujen mahdollistaminen sekä kaupungeissa, että maaseudulla voisi olla pätevä ja monipuolinen terveyden edistämisen strategia eri hankkeita suunnitellessa.

- Tuloksemme korostavat kuntien ja kolmannen sektorin järjestöjen välisen yhteistyön tärkeyttä saavutettavien ulkoilumahdollisuuksien viestimisessä lapsiperheille ja myös eri strategioiden suunnittelussa perheiden luontovierailujen edistämiseksi. Olemme Suomessa onnekkaita, kun ympärillämme on monipuolista rakentamatonta luontoa, ja se on tärkeää säilyttää myös tuleville sukupolville, sanoo Kokkonen.

