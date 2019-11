Vanhentuneet kynsilakat ja tuoksut eivät kuulu sekajätteeseen - jo 6000 kiloa vaarallista kosmetiikkajätettä kerätty oikeaan käsittelyyn

HOK-Elannon Sokokset ja Emotionit käynnistivät kaksi vuotta sitten ”Ethän dumppaa mua” -nimisen palvelun, joka vastaanottaa asiakkaiden vaaralliseksi jätteeksi luokiteltavat vanhat kynsilakat ja tuoksut. Tavoitteena on samalla lisätä kuluttajien tietoisuutta vaarallisten kemikaalien oikeasta lajittelusta.

Useat kynsilakat koostuvat nitroselluloosasta, joka on liuotettu liuottimeen ja värjätty pigmenteillä. Käytetyn liuottimen vuoksi kynsilakat luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Vaaralliseksi jätteeksi kosmetiikkatuotteista luokitellaan muun muassa permanenttiaineet, aerosolitölkit, jotka sisältävät esimerkiksi hiuslakkaa tai deodoranttia, nestemäisessä olomuodossa oleva kynsilakka sekä kynsilakanpoistoaine. Samoin hajuvesi, partavesi ja muu alkoholipitoinen aine on vaarallista jätettä. Siksi ne tulee ohjata vaarallisten jätteiden käsittelyyn. Osa vanhentuneista kosmetiikkatuotteista, kuten useimmat meikit ja ihonhoitotuotteet, ovat sen sijaan sekajätettä.

HOK-Elannon 11 Emotion-myymälää ja kaksi Sokosta ovat kahdessa vuodessa vastaanottaneet yli 6000 kiloa vaaralliseksi luokiteltua kosmetiikkajätettä. Myymälöiden vastaanottamat kosmetiikkatuotteet ohjataan käsiteltäväksi Fortumin laitokselle Riihimäelle. Poltto tapahtuu korkeapolttouunissa, johon kuuluu tärkeänä osana vaarallisten savukaasujen puhdistus. Käsittely on ympäristölle vähemmän haitallinen kuin kynsilakkojen poltto normaalin sekajätteen mukana.

– On ilahduttavaa havaita, että keräys on saanut erittäin hyvän vastaanoton ja se on vakiintunut Emotioneissa ja Sokoksissamme! Vastaava palvelu on tarjolla myös uusissa Emotion-myymälöissä Triplassa ja Ainoassa, HOK-Elannon vastuullisuuspäällikkö Satu Kattilamäki toteaa.