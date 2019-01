Vanhuksemme ansaitsevat hyvän hoidon ja huolenpidon – kaikissa olosuhteissa

Hyvä Ikä 2018 ja Hyvän Iän Foorumi: Vanhenemiseen varautuminen on suurta viisautta 26.9.2018 09:37 | Tiedote

Vanhustyön keskusliitto muistuttaa, että oman vanhuusiän suunnittelu kaikilla elämän osa-alueilla on viisasta – ja että ikääntymisen mukanaan tuomiin tilanteisiin kannattaa paneutua ajoissa. Vanhuusiän suunnittelu on normaali osa elämänkulun suunnittelua, johon kannattaa suunnata ajatuksia jo viisikymppisenä. Eväitä hyvän vanhuuden suunnitteluun tarjoaa Vanhustyön keskusliiton seminaari Hyvän Iän Foorumi, joka järjestetään osana Hyvä Ikä -tapahtumaa Helsingin messukeskuksessa 3.–4.10.2018. Hyvän Iän Foorumin torstaipäivän 4.10. teema on vanhuuden suunnittelu ja omaehtoinen varautuminen hyvään vanhuuteen.