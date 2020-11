Vanhuksille jouluiloa tuova hyväntekeväisyyskampanja käynnistyy tänään – kukkalahjoitukset nyt myös verkossa

Ole joulupukkina seniorille -hyväntekeväisyyskampanja käynnistyy tänään. Kotona Asuen Seniorihoivan toteuttamassa kampanjassa kuka tahansa voi tuoda kukkalahjoituksella jouluiloa pääkaupunkiseudun, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen sekä Kotkan ja Oulun alueen yksinäisille vanhuksille. Kukkakaupassa asioimisen lisäksi lahjoituksia voi tehdä nyt myös verkossa.

“Tänä poikkeuksellisena vuonna yksinäisten vanhusten muistaminen on erityisen tärkeää. Korona-aika on pienentänyt ikäihmisten sosiaalisia verkostoja ja vahvistanut tunnetta yksinäisyydestä. Joulusta on vaarassa tulla aiempaa useammille yksinäinen juhla, vain tavallinen päivä muiden joukossa. Pienikin ele voi antaa tunteen välittämisestä ja arvostuksesta”, Kotona Asuen Seniorihoivan toimitusjohtaja Olli Houttu sanoo.

Kotona Asuen Seniorihoivan vuodesta 2010 lähtien järjestämä Ole joulupukkina seniorille -hyväntekeväisyyskampanja on käynnissä välillä 16.11.–17.12.2020. Kampanjaan voi osallistua kuka tahansa valitsemalla mieleisensä kukan yhteistyöhön osallistuvasta liikkeestä. Kukkakaupassa asioimisen lisäksi lahjoituksia voi tehdä myös verkossa. Suorat linkit kukkakauppojen verkkosivuille löytyvät Kotona Asuen Seniorihoivan verkkosivuilta.

“Viime vuonna yli 8000 ikäihmistä sai kukkalahjoituksen kampanjamme kautta. Kukkien vastaanottajilta saamamme palaute on vuosien mittaan ollut koskettavaa ja kiittävää. Joulukukka tuntemattomalta on monelle vanhukselle joulun tähtihetki ja harvinainen kontakti toiseen ihmiseen”, Kotona Asuen Seniorihoivan toimitusjohtaja Olli Houttu jatkaa.

Kampanjaan osallistuvien kaupunkien kotihoidot ja vanhuspalvelut ovat valinneet kukkalähetysten saajiksi alueidensa yksinäisiä vanhuksia. Kukkia myyvät useimpien kauppakeskusten kukkakaupat, pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun Stockmann-tavaratalot, Tampereen Sokos ja Prisma sekä lukuisat yksittäiset kukkaliikkeet. Kukat toimitetaan vastaanottajille joulunalusviikolla.

Lisätietoa kampanjaan osallistumisesta ja yhteistyöliikkeistä on saatavilla Kotona Asuen Seniorihoivan verkkosivuilla osoitteessa www.KotonaAsuen.fi.