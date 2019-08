Vanhus- ja lapsiperheiden kotitalousvähennys vähentää julkisten palvelujen käyttöä

Hyvinvointiala HALI ry: Varhaiskasvatuksen työvoimapula huolestuttaa 21.5.2019 15:23:05 EEST | Tiedote

Hyvinvointiala HALI ry on huolissaan päiväkotien ammattitaitoisen henkilöstön riittävyydestä. Työ- ja elinkeinoministeriön maaliskuussa julkaistun ammattibarometrin mukaan lastentarhanopettajista on tällä hetkellä pulaa lähes koko maassa, erityisesti esimerkiksi pääkaupunkiseudulla. Tilannetta heikentää vuonna 2018 päivitetyn varhaiskasvatuslain myötä toteutettavat henkilöstön kelpoisuusehtojen tiukennukset. Uusien säännösten mukaan jopa puolella lastentarhaopettajista on oltava alan yliopistotutkinto viimeistään vuonna 2030.