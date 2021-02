Vanhusten palvelujen johtajan haku etenee

Kaija ja Heikki Sirenin arkkitehtuuria esittelevä virtuaalinäyttely avautuu 2.2.2021 06:00:00 EET | Tiedote

KAMU Espoon kaupunginmuseon uusimpaan näyttelyyn Kaikki ja ei mitään – Arkkitehdit Kaija + Heikki Siren voi nyt tutustua virtuaalisesti. Virtuaalinäyttelyssä voi vierailla muun muassa Sirenien suunnittelemassa Otaniemen kappelissa, jonka tunnusmerkkinä on näyttävä, vuodenaikojen mukaan muuttuva alttaritaulu. Kappeli on normaalisti kiinni, joten virtuaalimuseo on helppo tapa päästä tutustumaan tilaan.