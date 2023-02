Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön määrä nousee, mutta kotihoidossa asiakaskäynnit ja rekrytoinnit kääntyneet laskuun

Henkilöstön määrä vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa on edelleen noussut. Marraskuussa 2022 lakisääteiseen henkilöstömitoitukseen 0,6 työntekijää asiakasta kohden ylsi 95 prosenttia toimintayksiköistä. Kahden vuoden aikana henkilöstön määrä ympärivuorokautisessa hoidossa on noussut 2323:lla, ja marraskuussa jo kolmannes yksiköistä täytti 0,7 tavoitemitoituksen.

Marraskuun tilanteen perusteella THL arvioi, että henkilöstömitoituksen nosto 0,7:ään edellyttää vielä 2885 kokopäiväisen henkilön lisätyöpanosta. Laskelma ei sisällä sijaistarvetta.

Vanhuspalvelulain mukaista henkilöstön vähimmäismitoitusta on tarkoitus porrastaa siten, että 1.4.2023 alkaen vähimmäismitoitus on 0,65 ja 1.12.2023 alkaen vähimmäismitoitus on 0,70 työntekijää asiakasta kohti.

Lakiuudistuksen tavoitteena on ollut vapauttaa sairaan- ja lähihoitajat hoitotyöhön ja kohdentaa avustavat tehtävät, kuten pyykki- ja ruokahuolto, avustavalle henkilöstölle. Lähihoitajien työtunneista enää 4 prosenttia on näitä välillisiä työtehtäviä, ja avustavan henkilöstön työpanos on kasvanut 1 600 kokopäiväisellä työntekijällä.

THL seuraa lakisääteisen henkilöstömitoituksen toteutumista puolivuosittain. Seurannassa yksiköt tallentavat itse työtuntitietonsa THL:n tietokantaan ja vastaavat annettujen tietojen oikeellisuudesta. THL laskee tallennetuista työaikatiedoista mitoituksen vanhuspalvelulain edellyttämällä tavalla kaikille toimintayksiköille.

Rekrytoinnit suuntautuivat voimakkaasti ympärivuorokautiseen hoivaan

Ympärivuorokautiseen hoitoon rekrytoitiin puolen vuoden aikana 4 300 sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saanutta työntekijää vakituisiin työsuhteisiin.

Rekrytoinnit ovat korvanneet esimerkiksi eläkkeelle jääneitä ja niiden avulla on nostettu henkilöstömitoitusta.

”Sosiaali- terveydenhuollon koulutuksen saaneiden työntekijöiden saaminen ympärivuorokautiseen hoitoon on positiivinen signaali siitä, että palveluntuottajien rekrytointikampanjat ovat onnistuneet ja iäkkäiden hoiva ja hoito kiinnostavat työnhakijoita edelleen. Mitoituksen nousu yksiköissä voi lisätä alalle hakeutuvien määrää, koska sen nähdään tasoittavan työn kuormitusta”, sanoo johtava tutkija Hanna Alastalo.

Kaikkiaan ympärivuorokautisessa hoivassa työskentelee 38 500 sote-koulutuksen saanutta työntekijää.

Kotihoidossa käyntien määrä kääntyi laskuun ensimmäistä kertaa

Vanhusten kotihoidossa sote-koulutettujen työntekijöiden rekrytoinnit sen sijaan vähenivät 18 prosenttia toukokuusta 2022.

Lisäksi kotihoidon asiakkaiden luokse tehtyjen käyntien määrä laski ensimmäistä kertaa viime vuonna. Määrä tippui 1 800 000 käynnillä edellisvuodesta. Tieto kotihoidon käynneistä on THL:n Avohilmo-tilaston ennakkotieto ja voi vielä täydentyä.

”Hyvinvointialueiden olisi syytä kartoittaa kotihoidon tilanne alueellaan mahdollisimman nopeasti. Ennakkotietona saadun kotihoidon käyntitilaston ja toteutuneiden rekrytointien perusteella voi päätellä, että kotihoidon saatavuus on koko maan tasolla heikentynyt. Korona-aikana osa apua tarvitsevista on voinut jäädä kokonaan ilman kotihoidon palvelua. Tuotetun kotihoidon määrän pitäisi kasvaa vanhusväestön määrän noustessa”, sanoo johtava asiantuntija Sari Kehusmaa.

”On syytä selvittää, tehdäänkö alueella riittävästi palvelutarpeen arviointeja ja toimiiko asiakasohjaus. Esimerkiksi asiakasohjauksen takaisinsoittopalvelun toimimattomuus voi jättää avuntarvitsijoita ilman palveluja. Riittämätön kotihoidon palvelu osaltaan lisää painetta terveydenhuoltoon, esimerkiksi päivystykseen.”

Lisätietoa

Mitoitustiedot toimintayksiköittäin

Lakisääteisen mitoituksen alittaneiden toimintayksiköiden lista (liitteenä)

Vanhuspalvelujen tila seuranta



Tilastotietoa kotihoidon käynneistä

Yhteystiedot

Sari Kehusmaa

johtava asiantuntija

THL

puh. 029 524 7914

etunimi.sukunimi@thl.fi

Hanna Alastalo

johtava tutkija

THL

puh. 029 524 8609

etunimi.sukunimi@thl.fi