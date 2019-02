Vanhustyö-lehti: Vaalivuosi 2019 – Asennetta ja viisaita päätöksiä

Olemme ison muutoksen äärellä. Yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa jatkuvasti, ja pieni uudistuminen ei enää riitä. Vanhusten ja ikääntyvien hyvinvointi edellyttää paitsi vastuullista päätöksentekoa myös merkittävää muutosta asenteissa.

Lue myös Vanhustyön keskusliiton ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto – Valli ry:n tiedote: Vanhuksemme ansaitsevat hyvän hoidon ja huolenpidon – kaikissa olosuhteissa (31.1.2019)

– Tarvitsemme isoa ajattelutavan muutosta monella tasolla. Meillä jokaisella on vastuu itsestämme ja lähimmäisistämme varautuessamme vanhuuteen. Yhteiskunnan tasolla on tehtävä viisaita päätöksiä samaan aikaan kun resurssit pienenevät ja tarpeet kasvavat, toiminnanjohtaja Anni Lausvaara Vanhustyön keskusliitosta sanoo.

Ikäihmisten arvostus kelpaa lähtökohdaksi moniin päätöksiin. Tarvitsemme ikäihmisiämme. Vanhustyön keskusliiton valtuuston puheenjohtaja, professori emeritus Reijo Tilvis kehottaa luopumaan surkuttelusta, joka vain vääristää kuvaa yhteiskunnasta. Ikäihmisten arvostus on mennyt jatkuvasti parempaan suuntaan.

– Aktiiviset eläkeläiset ovat olleet ja ovat valtava voimavara yhteiskunnassamme. He ovat aktiivisinta joukkoa monessa suhteessa, lähtien vapaaehtoistyöstä ja kulttuuritoiminnasta. Tulevaisuudessa tulemme tarvitsemaan heidän osallisuuttaan ja panostaan monilla yhteiskunnan osa-alueilla entistä enemmän.

Eläköityvällä pitäisi olla hyvät eväät siirtyä toimintakykyisenä uuteen elämänvaiheeseen. Vanhustyön keskusliiton puheenjohtaja Hannakaisa Heikkinen muistuttaa, että jo työterveyshuollon ulkopuolelle jäämisellä voi olla kauaskantoisia seurauksia.

– Meillä voisi eläkeiän kynnyksellä olla tsekkauspiste, kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin keskittyvä terveystarkastus. Näin ikäänkuin saattaen vaihdettaisiin eläkeikään.

– Ja suomalaista neuvolajärjestelmää kehutaan maailman parhaaksi. Voisiko ikääntymiseen luoda vastaavia palveluita? Ei holhousta, vaan ennaltaehkäiseviä hyvinvoinnin palveluita. Tällaisilla ratkaisuilla olisi suuri merkitys paitsi yksilön myös kansantalouden kannalta, Heikkinen jatkaa.

Järjestöt ovat tärkeitä palveluntuottajia

Vanhustyön keskusliiton jäsenistön kannalta kaikkein tärkeintä on puhua ikääntyvien ja ikääntyneiden puolesta.

– Toinen näkökulma löytyy niistä jäsenjärjestöistämme, jotka ovat mukana palvelutuotannossa. Näiden jäsentemme murheet ja huolet puhuttavat meitä valtuustossa. Järjestöjen tulee olla palvelusektorilla vahvasti mukana myös tulevaisuudessa, Tilvis linjaa.

Palvelutuotannossa mukana olevien jäsenjärjestöjen määrä vähenee, koska alalle on tullut ja tulee suuria toimijoita, jotka ostavat tieltään pieniä. Asetelmassa on mahdollisuuksien ohella myös suuria ongelmia.

– Kun järjestöt ovat mukana palvelujen tuottajina, hinnat voivat pysyä maltillisina. Verovarojen valuminen monikansallisiin yrityksiin ei myöskään ole kestävää, Tilvis painottaa.

Apua ja hoivaa oikeaan aikaan

Asumiseen tarvitaan uusia, ennakkoluulottomia ja erilaisia vaihtoehtoja. Asumisen tulisi mahdollistaa aitoa yhteisöllisyyttä, koska näin voidaan ehkäistä yksinäisyyttä ja monia siitä johtuvia ongelmia.

– Koti on oikeastaan tunne. Tunne syntyy, kun tuntee oman asuntonsa turvalliseksi kodiksi. Koti voi olla missä ja millainen tahansa, kunhan vain saa tarvitsemansa hoivan ja avun, Lausvaara sanoo.

Tilvis muistuttaa, että vaikeimmassa asemassa ovat maaseudun vanhukset, joiden eläketulot ovat pienet eikä syrjässä sijaitsevalla asunnolla ole enää arvoa. Monet pärjäävät kuitenkin vaatimattomissakin oloissa.

– Olonsa kokeminen mielekkääksi on hengissä pysymisen ehto. Siksi omasta kodista repiminenkään ei ole oikein. Kuitenkin, kun raja tulee vastaan, tarvitaan yhteisöllisiä asumisen muotoja.

Heikoimpien aseman turvaaminen on tärkeintä

Yhteiskunnassamme on iso joukko eläkeläisiä, jotka ovat ajautuneet köyhyyteen. Jo yli 200 000 eläkeläisen arvioidaan elävän köyhyysrajan alapuolella. Uusia päättäjiä Tilvis evästää turvaamaan nimenomaan heikoimmassa asemassa olevien aseman.

– On yhteiskunnan olemassaolon perusta, että huolehdimme kaikkein ahtaimmalla olevista, että heidän asemansa on turvattu.

Heikkinen muistuttaa, että hyvinvointi on henkilökohtainen kokemus siitä, että elämä on merkityksellistä.

– Riittävä toimeentulo on turvattava kaikille. Kun panostamme toimintakyvyn säilymiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn, se näkyy myönteisesti niin ikääntyneen kuin valtion kukkarossa.

70-vuotias Vanhustyön keskusliitto: Sivistynyt päätöksentekijä arvostaa kaikenikäisiä

Jokaisella on oikeus turvalliseen kotiin.

Tarvitsemme vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia asumiseen ja hoivan järjestämiseen, jotta sopivat palvelut ovat saatavilla helposti ja oikeaan aikaan. Uudet palvelut, ennaltaehkäisevät, kevyet tukitoimet ja yhteisöllisen asumisen mahdollistavat ratkaisut edellyttävät aitoa yhteistyötä julkisen, yksityisen ja järjestökentän kesken ja yli toimialarajojen.

Pitkää ikää on vaalittava.

Ikäihmisten osaaminen ja näkemys on ymmärrettävä ottaa käyttöön palveluiden, yhteiskunnan ja elinympäristön kehittämiseen. Oikeus hyvinvointiin ja turvalliseen arkeen säilyy läpi elämän. Osallisuuden tunnetta on vaalittava kaikin keinoin.

Ei huolta huomisesta – vai viisaasti ja vastuullisesti kohti vanhuudenpäiviä?

Jotta tietoa vanhuuteen varautumisen keinoista on tarjolla, tarvitaan vaikuttavaa yhteistyötä järjestö-, kansalais- ja viranomaistoimijoiden kesken. On myös voitava keskustella rohkeasti siitä, mihin jokaisella meistä ja mihin yhteiskunnalla on varaa.

Järjestötaustaiset, yhteiskuntavastuulliset palveluntuottajat kehityksen kelkkaan.

On turvattava yhteiskuntavastuullisesti toimivien järjestöjen, säätiöiden ja yritysten mahdollisuudet tarjota osaamistaan ja palveluitaan. Järjestöt säilyttävät kilpailukykynsä jakamalla osaamistaan ja hyödyntämällä verkostoja ja alustatalouden mahdollisuuksia.

Artikkeli on julkaistu Vanhustyö-lehdessä 1/2019 1.2.2019.