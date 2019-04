Vankilavirkailijain liitto: Vankeinhoito otettava mukaan turvallisuuteen

Rikollisuuden ehkäisyyn tarvitaan riittävästi henkilökuntaa ja määrärahoja, laaja vankilaverkosto ja rangaistusasteikon koko skaalan käyttämistä. Vankilavirkailijoiden tärkeää roolia yhteiskunnan kokonaisturvallisuudelle ei saa unohtaa, vaan vankeinhoito on otettava osaksi turvallisuuskeskustelua.

Vankilavirkailijain liiton hallitus painottaa, että käynnissä olevissa vaaleissa ehdokkaiden on otettava kantaa turvallisuuskysymyksiin kokonaisuutena. Julkisuudessa on puhuttu paljon poliisin ja syyttäjien resurssien lisäämisestä, mutta vankilaviranomaiset on lähes unohdettu keskustelusta. Vankeinhoito on erittäin iso osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta yhdessä poliisin ja muiden instanssien kanssa. Vankilavirkailijat kuuluvat samaan ryhmään, sillä he työskentelevät päivittäin yhteiskunnan turvallisuuden eteen valvomalla ja kuntouttamalla vankeja.

Poliisien resurssien lisääntyessä rikoksista kiinnijäävien osuus kasvaa. Syyttäjien resurssien kasvaessa syytteet saadaan nopeammin käsiteltäviksi. Nämä seikat yhdessä lisäävät vankien määrää vankiloissa. Vankiloille tulee turvata riittävät henkilöstöresurssit. Vankiloiden henkilökunta tekee työtä vankien kanssa päivittäin ja jos riittävää määrää henkilöstöä ei ole, niin silloin vankien kuntoutus sekä uusintarikollisuuden ehkäiseminen käy mahdottomaksi. Isona uhkakuvana liian pienillä resursseilla työskenneltäessä on myös työturvallisuuden heikkeneminen. Esimerkiksi yksintyöskentely on iso turvallisuusriski, eikä tämän kaltaisia riskejä tulisi työnantajan toimesta toteuttaa.

Raha ei saa ratkaista kriminaalipolitiikkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että vankien tulee olla sijoitettuina oikeissa paikoissa. Pelkät prosentit eivät saa määritellä sitä, kuinka monta vankia tulee päivittäin olla sijoitettuna esimerkiksi valvotussa koevapaudessa tai avolaitoksissa. Kriteerien pitää olla selkeitä ja sijoittelun tulee lisätä vankia tukevia toimenpiteitä. Tällä hetkellä moni koevapausvanki syyllistyy rikoksiin ja jopa niiden vakavampiin tekomuotoihin. On hyvin huolestuttavaa, että vankeuden aikana syyllistytään meidän mahdollistamana ja valvonnassa uusintarikollisuuteen.

Vankiloiden laaja laitoskanta tulee säilyttää. Laajoihin ja isoihin kampusajatuksiin ei tule lähteä, koska näissä suunnitelmissa usein toiminnat keskitetään ja samalla unohdetaan pienemmät kunnat vankiloineen. Laaja vankilaverkosto mahdollistaa vangin sijoittumisen lähelle kotikuntaansa ja siellä olevaa tukiverkostoaan.

Rikoksesta määrättyjen rangaistusten pitää jatkossa olla yleisen oikeustajun mukaisia. Törkeimmissä rikoksissa pitää pystyä ja ennen kaikkea uskaltaa käyttää myös rangaistusasteikon yläpäätä tuomiota määriteltäessä. Uhrin ja heidän omaistensa asema unohtuu toisinaan yhteiskunnassa. Uhrin asemaan ja hänen tarpeidensa huomioon ottamiseen tulee kiinnittää huomiota koko rikosprosessin ja myös sen jälkeisen ajan.

Yhteiskunnan yleisen turvallisuuden kannalta vankeinhoito pitää sisällyttää vahvasti samaan kategoriaan kuin poliisit sekä muut turvallisuusviranomaiset. Meidän tehtävänämme on ehkäistä uusintarikollisuuden syntymistä. Ilman tarvittavaa määrärahaa emme siihen pysty.

Lisätietoja:

Vankilavirkailijain liiton puheenjohtaja/pääluottamusmies Antti Santamäki, p. 050 390 2289