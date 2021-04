Vantaalla Ilmakehällä (seututie 138) alkaa Tuusulanväylän (kt 45) ylittävän Ilmailutien risteyssillan peruskorjaus

Jaa

Ilmailutien risteyssillan parantaminen Tuusulanväylän (kantatie 45) kohdalla aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Ilmakehällä (seututie 138) Vantaalla. Kevyt liikenne siirretään kiertotielle jo huhti-toukokuussa (katso reitti oheisesta kartasta). Silta on kokonaan suljettu liikenteeltä 17.6.–15.8.2021 välisenä aikana. Tiedotamme henkilöautoliikenteen kiertotiejärjestelyistä tarkemmin ennen sulkua.

Työt alkavat huhtikuussa 2021 valmistelevilla töillä ja ne valmistuvat kokonaisuudessaan syyskuun loppuun mennessä. Ilmakehällä on käytössä ennen sillan sulkua vähintään yksi kaista suuntaansa ja nopeusrajoitus sillalla on 40 km/h. Kantatiellä 45 on alennettu nopeusrajoitus korjaustöiden aikana. Sillan ollessa suljettuna 17.6.–15.8.2021 välisenä aikana linja-autot kulkevat kiertoreittiä Pyhtäänkorventie- Manttaalitie- Tikkurilantie- Ohtolankatu- Meiramitie.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) toimii kohteen rakennuttajana. Valvontakonsulttina toimii Sweco PM Oy ja urakoitsijana Destia Oy, joka vastaa työn toteutuksesta.

Linkki siltapaikalle:

Ilmailutien risteyssilta