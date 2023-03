Vantaalla sillankorjaustöistä muutoksia Pakkalantien liikenteelle Pakkalan risteyssillan kohdalla

Vantaalla sijaitsevan Pakkalan risteyssillan peruskorjaus aloitetaan 3.4.2023. Siltojen vesieristeet, kaiteet, päällysteet uusitaan ja reunapalkit kunnostetaan. Työt ajoradoilla valmistuvat syyskuun loppuun mennessä.

Pakkalan risteyssillalla on peruskorjaustöiden aikana yksi ajokaista käytössä ja liikennevalo-ohjaus. Nopeusrajoitus on työmaan kohdalla 30km/h:ssa. Pakkalan risteyssillan alla olevalla Kehä III:lla on myös tilapäisiä nopeusrajoituksia (60 km/h) sillan alapuolisten töiden vuoksi ja kaksi kaistaa molempiin suuntiin on käytössä.

Työnrakennuttajana toimii ELY-keskus. Urakoitsijana kohteessa toimii Tehan Oy ja urakan valvonnasta vastaa Rakennuttajatoimisto HTJ Oy.