Vantaan Energian suunnittelema aktiivihiililaitos avaisi uuden arvoketjun materiaalikierrätykseen ja tuottaisi hiilineutraalia lämpöä ja aktiivihiiltä. Remeo mukana pääyhteistyökumppanina.

Vantaan Energia suunnittelee rakentavansa aktiivihiililaitoksen, joka tuottaisi kierrätysraaka-aineesta aktiivihiiltä ja hiilineutraalia lämpöä. Raaka-aineena aktiivihiililaitoksessa on kierrätyspuu, joka tällä hetkellä hyödynnetään polttamalla energiaksi. Vantaan Energian suunnittelemassa laitoksessa puujäte käsitellään hapettomassa pyrolyysiprosessissa, jonka lopputuotteena syntyy biopohjaista aktiivihiiltä ja prosessilämpöä.

Biopohjaisen aktiivihiilen tuotanto nostaisi merkittävästi kierrätyspuujätteen kierrätysastetta ja laitoksen tuottama hiilineutraali lämpö otettaisiin talteen Vantaan Energian lämpöverkkoon, josta kaupunkilaiset saavat yhä ympäristöystävällisemmin tuotettua energiaa. Aktiivihiiltä käytetään lukuisissa käyttökohteissa muun muassa teollisuuden ja yhdyskuntien vesien ja kaasujen puhdistusprosesseissa.

Aktiivihiililaitos tuottaisi vuodessa noin 8 000 tonnia aktiivihiiltä käyttäen raaka-aineenaan noin 60 000 tonnia kierrätyspuujätettä. Laitoksessa syntyvä polttamiseen perustumaton lämpö vähentäisi pääkaupunkiseudun energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä jopa 60 000 tonnia vuodessa. Aktiivihiililaitoksen on suunniteltu valmistuvan vuoteen 2027 mennessä.

Vantaan Energian kumppanina hankekehityksessä ovat ympäristöhuoltoyritys Remeo ja monialayhtiö Berner. Aktiivihiililaitos mahdollistaisi Vantaan Energialle lisää ympäristöystävällistä lämmöntuotantoa, Remeolle kestävän ratkaisun asiakkaiden kierrätyspuujätteen kierrättämiseen ja Bernerille uutta liiketoimintaa aktiivihiilen myynnissä ja jakelussa kotimaassa ja vientimarkkinoilla.

Remeo on tunnettu innovatiivisista materiaalinkierrätysratkaisuista ja tässä hankkeessa Remeo on Vantaan Energian pääyhteistyökumppani, joka toimittaa kierrätyspuumateriaalin prosessiin. Remeolle projektissa on ollut tärkeää hakea ratkaisua muuten hyödyntämiskelvottoman kierrätyspuun hyötykäyttöön. Aktiivihiililaitos on seuraava askel puujätteen kierrätyksessä ja kierrätyskelvottoman jätepuun tuottajien, suurimmaksi osaksi rakennustyömaiden, kannalta aktiivihiililaitos edesauttaa kierrätysasteen parantamista ja vastaamaan jätelain vaatimaan 70 % kierrätysasteen saavuttamiseen.



Bernerillä on jo aiempaa kokemusta muiden yhtiöiden kanssa vastaavanlaisista yhteistyökumppanuuksista, jossa Teollisuuden Berner -liiketoimintayksikön vastuulla on tuotteen myynti, jakelu ja markkinointi Suomessa ja ulkomailla. Bernerin nykyisessä asiakaskunnassa useissa eri maissa on jo myös potentiaalisia asiakkaita aktiivihiilelle.

- On hienoa tehdä yhteistyötä alan johtavien yritysten kanssa ja nähdä, että kiertotalous ottaa harppauksia eteenpäin ja kierrätyspuulle löytyy muita vaihtoehtoja kuin polttaminen, tiivistää Vantaan Energian Kaupunkienergian liiketoimintajohtaja Kalle Patomeri.

- Remeon tavoite on Suomen CO2-päästöjen vähentäminen ja kiertotalouden edistäminen ratkaisuilla, joilla pystymme auttamaan suomalaisia yrityksiä vähentämään hiilijalanjälkeä. Kierrätyspuu on merkittävin iso jätejae, jolle ei ole olemassa teollisen mittakaavan kierrätysratkaisua. Aktiivihiililaitoshankkeella on haettu nimenomaan ratkaisua tähän ongelmaan ja hanke istuu erinomaisesti Remeon strategiseen tavoitteeseen kehittää kiertotalouden ratkaisuja sekä olla johtava uusiomateriaalin tuottaja. Hanke puun biohiiltämisestä mahdollistaa rakennustyömaiden ja muiden puujätteen tuottajien kierrätysasteen merkittävän nousun ja on oikea askel kierrätykseen kelpaamattoman puun hyötykäytössä, Remeon liiketoimintajohtaja Mauri Lielahti toteaa.

- Olemme erittäin iloisia saadessamme olla mukana yhteistyökumppanina tässä kestävää kehitystä vahvasti edistävässä hankkeessa. Vastuullisuus on Bernerillä yksi strateginen painopistealue ja tavoitteenamme on lisätä kiertotalouden osuutta liikevaihdostamme. Hanke tukee myös kansainvälistymistämme edelleen, kertoo Bernerin Teollisuuden Berner -liiketoimintayksikön johtaja Mika Pirhonen.

Lisätiedot

Vantaan Energia Oy

Kalle Patomeri, liiketoimintajohtaja, Kaupunkienergia

p. 050 529 4158

kalle.patomeri@vantaanenergia.fi

Remeo

Mauri Lielahti, liiketoimintajohtaja

puh. 050 598 8158

mauri.lielahti@remeo.fi

Berner Oy

Mika Pirhonen, liiketoimintajohtaja

puh. 040 831 3451

mika.pirhonen@berner.fi

