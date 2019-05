Vantaan kaupunkipyöräkausi käynnistyy kesäkuussa

Vantaa käynnistää oman kaupunkipyöräpalvelunsa kesäkuussa. Pyöriä tulee tuhat kappaletta sadalle kaupunkipyöräasemalle.

Asemia tulee keskusta- ja työpaikka-alueille Tikkurilan, Koivukylän ja Aviapoliksen sekä Myyrmäen, Martinlaakson ja Kivistön alueille. Kyseessä on eri järjestelmä kuin Espoossa ja Helsingissä, eikä pyöriä voi käyttää ristiin näiden järjestelmien välillä.



”Olemme Vantaan kaupungilla laatineet kaupunkipyöräasemien verkostosuunnitelman, jossa asemat sijoittuvat varsin laajalle alueelle Kehäradan ympäristöön. Vantaa tuo asemille pyörätelineet ja palveluntoimittaja CityBike Vantaa infopylonit ja pyörät. Tavoitteena on, että pyörät palvelevat asukkaita niin joukkoliikennematkan osana kuin itsenäisenä kulkumuotona”, Vantaan kaupungin liikenneinsinööri Heikki Alkila kertoo.

Koko kausi maksaa ensimmäisenä vuonna 25 euroa

Palvelun käynnistysvaiheessa ensimmäinen kausi päästään aloittamaan kesäkuussa. Kausi päättyy lokakuun lopussa. Koko kauden hinta on lyhyemmästä kaudesta johtuen 25 euroa. Jatkossa kausi alkaa huhtikuussa, jolloin koko kauden hinnaksi on suunniteltu 30 euroa. Päivän käyttöoikeus maksaa 5 euroa ja viikon 10 euroa.



Kuhunkin tuotteeseen sisältyy valitun käyttöoikeuden ajan rajaton määrä korkeintaan 30 minuutin mittaisia matkoja. Yli puolen tunnin yhtäjaksoisesta pyörän käytöstä veloitetaan lisämaksua 1 euro seuraavilta puolituntisilta. Enimmäiskäyttöaika on 5 tuntia.



Koko kauden tuote tulee saataville vain HSL:n kaupunkipyöräsivustolle, päivä- ja viikkotuotteen voi ostaa sekä HSL:n verkkopalvelusta että CityBike Vantaan mobiilisovelluksella. Sovelluksella voi maksaa myös yksittäisestä matkasta minuuttiveloituksella. Matkan hinta muodostuu 1 euron aloitusmaksusta, jonka lisäksi veloitetaan 10 senttiä minuutilta. Pyörän saa asemalta käyttöönsä joko HSL-kortilla tai CityBike Vantaan mobiilisovelluksella.



”Vantaan palvelu ei valitettavasti ole yhteensopiva Helsingin ja Espoon palvelun kanssa. Toisaalta on hyvä saada kokemusta vähän erityyppisestä palvelusta tulevaisuudessa mahdollisesti tehtävää seudullista kaupunkipyörähankintaa varten”, HSL:n erityisasiantuntija Tarja Jääskeläinen pohtii.



”Kaupunkipyöräpalvelun kilpailutus haluttiin järjestää kaikille osapuolille tasaveroisena. Tavoitteenamme oli hankkia toimiva ja kustannustehokas järjestelmä”, Heikki Alkila toteaa.

Rekisteröitymisen aukeamisesta ja palvelun käynnistymisestä tiedotetaan myöhemmin erikseen.



Kaupunkipyöräpalvelusta vastaa Vantaan kaupunki. Palveluntoimittaja on CityBike Vantaa. HSL vastaa palvelun markkinoinnista ja verkkopalveluista. Clear Channel Suomi vastaa kaupunkipyöriin liittyvästä mainosmediasta sekä kumppanuuksista.

Näin käytät Vantaan kaupunkipyöriä

1. Rekisteröidy

hsl.fi/kaupunkipyörät/vantaa, kun haluat ostaa koko kauden, päivän tai viikon käyttöoikeuden. Valitse, käytätkö HSL-korttia vai CityBike Vantaan sovellusta pyörän käyttöönottoon asemalta. Jos käytät HSL-korttia, syötä kortin numero.

tai

CityBike Vantaan sovelluksella, kun haluat ostaa päivän tai viikon käyttöoikeuden tai maksaa lyhytaikaisesta pyörän käytöstä minuuttiveloituksella.

2. Nouda

Näet pyöräasemien sijainnit ja pyörien saatavuuden kaupunkipyöräsivuston asemakartalta, Reittioppaasta ja CityBike Vantaan sovelluksella. Jos olet liittänyt HSL-kortin käyttäjätiliisi, avaa pyörän lukitus näyttämällä ohjaustangon keskellä olevalle kortinlukijalle HSL-korttiasi. Jos käytät CityBike Vantaan sovellusta, avaa sovellus ja skannaa takarenkaan lukkolaitteessa oleva QR-koodi lukituksen avaamiseksi. Vedä lukkosalpa pois pinnojen välistä ja aseta se lukon päällä olevaan reikään matkasi ajaksi.

3. Aja

Voit ajaa 30 minuuttia kerrallaan ilman lisämaksua. Polje aina pyörätiellä tai ajoradalla. Jalkakäytävällä taluta pyörää.



Tarvittaessa voit taukolukita pyörän matkasi aikana. Laita lukitussalpa kiinni pinnojen välistä. Jos käytät sovellusta, valitse tämän jälkeen ”Tauko”. Huomaathan, että veloitus ei keskeydy. Saat avattua pyörän lukon joko HSL-kortilla (jos olet kytkenyt sen käyttäjätiliisi) tai valitsemalla CityBike Vantaan sovelluksesta ”Lopeta tauko” ja skannaamalla pyörän lukkolaitteessa olevan QR-koodin.

4. Palauta

Palauta pyörä mille tahansa Vantaan kaupunkipyöräasemalle. Kiinnitä pyörä vaijerilla telineeseen. Jos telineessä ei ole tilaa, palauta pyörä toisen kaupunkipyörän viereen. Kiepauta vaijeri telineen tai toisen pyörän ympäri ja työnnä lukkosalpa palauttamasi pyörän pinnojen välistä lukkopesään. Lukko piippaa merkiksi palautuksen onnistumisesta.

Jos käytät CityBike Vantaan sovellusta, valitse vielä sovelluksesta ”Lopeta matka”. Saat sovelluksen kautta kuittauksen matkan päättymisestä. HSL-kortin käyttäjänä voit tarkistaa matkan päättymisen omasta matkahistoriastasi omalta kaupunkipyöräsivultasi.

Näet käyttäjätietosi ja matkahistoriasi koko kauden käyttäjänä kirjautumalla hsl.fi/kaupunkipyörät-sivulle. Jos käytät palvelua CityBike Vantaan sovelluksella, näet tietosi siellä.