Vantaan Kesälava soi jälleen Myyr York Parkissa

Myyr York Parkin musiikillinen kesä jatkuu monipuolisena. Perjantai-iltaisin on Kesälavan indiehenkistä ohjelmaa, lauantaisin hieman perinteisempiä esiintyjiä ja heinäkuun sunnuntai-iltapäivät on pyhitetty jazzille. Myyr York Park on urbaani katupuisto Myyrmäen keskustassa, Vantaalla. Sinne on aina vapaa pääsy.