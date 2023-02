Vapaaehtoinen maanpuolustuksen järjestötoiminta vahvistaa kansalaisten kriisinsietokykyä

Verkoston organisoima Pohjois-Pohjanmaan, Lapin ja Kainuun alueen yhteinen seminaari järjestettiin suunnitellusti 1. helmikuuta 2023 Oulun lääninhallitustalossa. Tapahtuma oli menestys, sillä paikalla oli noin sata aktiivisesti maanpuolustusjärjestöissä toimivaa kutsuvierasta. Lisäksi striimiä seurasi suuri joukko jäsenistöä.

Teemaksi oli valittu ”Pohjoisen kokonaisturvallisuus – seminaari yhteiskunnan ja arjen varautumisesta”. Seminaaripäivässä tuli esiin puolustusvoimien ja muiden turvallisuusviranomaisten lisäksi siviilivalmiuden tehtävät mukaan lukien naisten vapaaehtoinen maanpuolustustyö.

Ylijohtaja Terttu Savolainen kiinnitti avaussanoissaan huomiota yhteiskuntaan ja kansalaisiin kohdistuvan vaikuttamisen, varautumisen ja sen kuinka, kansalaiset ja maanpuolustusjärjestöt voivat yhdessä viranomaisten kanssa olla vahvistamassa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.

”Uudessa turvallisuuspoliittisessa ympäristössä korostuu pohjoisen geopoliittinen asema. Pohjoisen merkitys on myös kansallisesti noussut keskusteluun, koska tarvitaan Itämerelle vaihtoehtoisia yhteyksiä Eurooppaan, tarvitaan pohjoisen uusiutuvan energian tuotantoa ja luonnonvaroja; ennen muuta mineraaleja huoltovarmuuden ja omavaraisuuden näkökulmasta,” Savolainen näki.

Pääluennoitsijaksi oli pyydetty ohjelmajohtaja Harri Mikkola Ulkopoliittisesta instituutista. Mikkolan aiheena oli ”Yhteiskuntaan kohdistuva vaikuttaminen, hybridivaikuttaminen, epävakauttaminen”.

”Kokonaismaanpuolustuksen näkökulma, koulutus, vapaaehtoistoiminta” -aihetta valaisi Kainuun prikaatin apulaiskomentaja Eversti Ari Lehmuslehti.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johtaja Petteri Koskinen loi katsauksen varautumiseen alueellisesta näkökulmasta.

Paneelissa olivat edustettuina Kainuun prikaatin apulaiskomentaja, eversti Ari Lehmuslehti, Länsi-Suomen merivartioston apulaiskomentaja Komentaja Ilja Iljin, Naisten Valmiusliiton pääsihteeri Pia Lindell, poliisista ylikomisario Jyrki Kivirinta, Kainuun pelastuslaitoksen riskienhallintapäällikkö Saku Hämäläinen ja ELY-keskuksen vastuualuejohtaja Petri Keränen.

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen neuvottelukunnan toimialue on koko Pohjois-Suomi, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Neuvottelukunnassa on edustettuna maanpuolustusjärjestöt tältä alueelta. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen ja varapuheenjohtajana toimii Jääkäriprikaatin apulaiskomentaja, eversti Jukka Kotilehto. Neuvottelukunnan sihteeri on majuri Jukka Hoppania Kainuun prikaatista.

Kuvatekstit

Pohjoisen kokonaisturvallisuus – seminaari yhteiskunnan ja arjen varautumisesta järjestettiin Oulun lääninhallitustalossa 1. helmikuuta 2023.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston johtaja Petteri Koskinen (vas), Naisten Valmiusliiton pääsihteeri Pia Lindell, Kainuun prikaatin apulaiskomentaja eversti Ari Lehmuslehti ja ylijohtaja Terttu Savolainen Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta vaihtoivat ajatuksia seminaarin tauolla.

Lisätietoja:

Terttu Savolainen, ylijohtaja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, terttu.savolainen@avi.fi p. 050 583 9912

Ari Lehmuslehti, eversti, apulaiskomentaja Kainuun prikaati ari.lehmuslehti@mil.fi p. 0299 800

Jukka Hoppania, majuri Kainuun prikaati, jukka.hoppania@mil.fi p. 0299 800

Lappi

Pohjois-Suomi

Turvallisuus ja varautuminen