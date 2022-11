Vapaaehtoinen saa iloa myös itselleen

Valtakunnallisen omaishoitajien viikon teemana on tänä vuonna vapaaehtoistoiminnan merkitys yhteiskunnassa sekä sen vaikutus hyvinvointiin.



Vapaaehtoisuuteen ei ole pakko sitoutua vuosiksi. Jokainen voi itse päättää, mihin mielenkiinto ja aika riittävät.



Lohjalainen Gun Hirvonen on ollut Parkinsonin tautia sairastavan miehensä omaishoitaja. Miehen muutettua hoivakotiin Gun halusi enemmän sisältöä päiviinsä ja lähti siksi entistä vahvemmin mukaan vapaaehtoistoimintaan.



“Minulle se merkitsee paljon. Tunnen itseni tarpeelliseksi, kun voin auttaa omalla kokemuksellani. Siitä tulee hyvä olo”, Hirvonen sanoo.



“Haluan tukea omaishoitajia, jotta he pääsisivät helpommalla. Samalla haluan kehittää omaishoitoasioita. On niin paljon parannettavaa.”

Ihmisillä on halu auttaa

Pitkälti vapaaehtoisvoimin toimivien omaishoitajayhdistysten merkitys omaishoitajille ja sosiaali- ja terveyspalvelujen täydentäjänä on korvaamattoman arvokasta.



Yhdistystoiminta ei kuitenkaan onnistu ilman yhteiskunnan tukea. Yhdistysten toiminnan merkitys on tunnustettava ja niiden toiminta turvattava.



Äänekoskella asuva Suvi Tikander on ollut Ääneseudun Omaishoitajien johtokunnan jäsen jo 17 vuotta. Järjestötyön lisäksi hän on muun muassa ohjannut vertaisryhmiä.



“Vertaistoiminta on ajoittain rankkaa, mutta yleisesti ottaen voimauttavaa. Tuntuu hyvältä, että voi olla tukemassa ihmisten jaksamista ja arjen sujumista”, Tikander sanoo.

Omaishoitajaviikolla runsaasti tapahtumia

Valtakunnallista omaishoitajien viikkoa vietetään tänä vuonna 20.–27.11. Viikon käynnistää monilla paikkakunnilla omaishoitajien kirkkopyhä sunnuntaina 20.11.



Viikon aikana Omaishoitajaliiton jäsenyhdistykset järjestävät lukuisia tapahtumia, joista saa tietoa osoitteesta omaishoitajat.fi.



Valtakunnallisen omaishoitajien viikon pääjuhlaa vietetään tänä vuonna torstaina 24.11. klo 13–16 Meri-Karinan Airistosalissa Turussa. Tapahtuma järjestetään yhdessä Turun seudun omaishoitajat ry:n kanssa.



Tilaisuudessa puhuvat Turun apulaispormestari Elina Rantanen, Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuutettu Kristiina Hellsten, Omaishoitajaliiton puheenjohtaja Sari Raassina sekä Turun seudun omaishoitajat ry:n puheenjohtaja Seija Paatero. Juhlapuheen pitää professori Vappu Taipale.



Pääjuhlaa voi seurata ilman ennakkoilmoittautumista verkkosivuilla omaishoitajat.fi.



Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:



Ismo Laukkarinen

viestinnän asiantuntija

020 7806 528

ismo.laukkarinen(at)omaishoitajat.fi