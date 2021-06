Vapaaehtoisen pelastuspalvelun vinkit: pakkaa metsään mukaan avaruuspeitto ja lataa puhelimeesi maastokartta. Koronakesänä yhä useampi on eksynyt.

Jaa

Tavallista useampi suuntaa tänä kesänä luontoon. Vapaaehtoiset etsijät kertovat, mitä kannattaa pakata mukaan, jos retki venyy suunniteltua pidemmäksi haverin takia.

Olitpa marjastaja, polkujuoksija tai luonnossa samoilija, metsässä liikkumiseen kannattaa valmistautua.

– Vaikka olisit hyväkuntoinen ja osaat kulkea metsässä, esimerkiksi nilkan nyrjähtäminen voi pidentää retkeä useilla tunneilla, sanoo valmiuskoordinaattori Arsi Veikkolainen Vapaaehtoisesta pelastuspalvelusta.

Ota käyttöön Vapaaehtoisen pelastuspalvelun etsijöiden vinkit. Näin pärjäät luonnossa useita tunteja suunniteltua pidempään, jos retki venyy haverin takia:

Kerro jollekin, minne olet menossa ja kauanko aiot maastossa viipyä. Myös aikuisen kannattaa kertoa metsäretkestään jollekin, ei kuitenkaan sosiaalisessa mediassa.

Lataa maastokarttasovellus ja 112-sovellus älypuhelimeen ja ota puhelin mukaan. Tutustu sovellusten käyttöön ennen retkeä.

Hanki virtapankki, lataa se täyteen ja ota mukaan sopiva johto.

Kevyet eväät auttavat jaksamaan, jos harhaudut tutuilta poluilta.

Pitkähihainen vaate on järkevä lisävaruste myös kesällä. Retken pitkittyessä yöllä voi tulla kylmä.

Avaruuspeitto on kevyt kantaa. Se lämmittää illan kylmyydessä, suojaa sateelta ja toimii istuinalustana.

Vesipullo ja päähine. Juomalla ja suojautumalla auringolta ehkäiset kehon ylikuumenemista.

Pakkaa myös hyttysmyrkky, aurinkovoide tai talvella pakkasvoide.

Ota mukaan pilli herättääksesi huomion, jos eksyt vieraaseen maastoon.

Tulentekovälineistä voi olla eksyneelle hyötyä, jos hallitsee tulenteon.

Poikkeuksellisen paljon eksymisiä



Koronapandemian aikana luonnossa on liikuttu tavallista enemmän ja yhä useampi on myös eksynyt. Viime vuonna kadonneita etsittiin tavallista useammin, varsinkin kesällä, marjastusaikaan. Vapaaehtoisen pelastuspalvelun etsijät hälytettiin apuun 265 kertaa. Kaikkiaan Vapepa hälytettiin viranomaisten avuksi noin 550 kertaa, mikä on kymmeniä kertoja enemmän kuin edellisvuosina. Apua Vapepalta sai noin 2 500 ihmistä. Vapepan hälytysryhmissä on 11 000 vapaaehtoista auttajaa ympäri Suomea.

Lisätietoja antavat:

Valmiuskoordinaattori Arsi Veikkolainen, Vapepa p. 040 120 9022

Viestinnän asiantuntija Tiina Leinonen, Vapepa p. 040 626 0462