Väre pilotoi energianhallinnan palveluita Powered by EnerKeyn avulla

EnerKeyn yhteistyö energiayhtiöiden kanssa etenee menestyksekkäästi jo toisen markkinajohtajan lähdettyä energianhallinnan palvelukokonaisuuden pilotointiin mukaan. Pilotoinnin kautta Väre liittyy Powered by EnerKey -joukkueeseen Helenin seuraksi. Powered by EnerKey vastaa energiayhtiöiden tarpeisiin tarjota asiakkailleen parempia ja vastuullisia energianhallinnan palveluita.

Tulevaisuuden energiayhtiö jo täällä tänään

Tulevaisuuden energiayhtiöiden tarkoituksena on ennen kaikkea sujuvoittaa asiakkaidensa arkea palveluiden avulla. Yhtenä energia-alan edelläkävijöistä Väre haluaa myydä asiakkailleen mahdollisimman vähän energiaa auttaen asiakkaita vastuulliseen energiankäyttöön ja -hallintaan. Väreelle on tärkeää tarjota asiakkailleen parhaat palvelut jo tässä hetkessä, mutta myös tulevaisuudessa sähköautojen ja älykotien ollessa osa arkipäiväämme. Sähkönmyynti saa vierelleen asiakkaille lisäarvoa tuovia hyödyllisiä palveluita. Sähkö on tuotteena tylsä, mutta tulevaisuus kiinnostaa kaikkia. Väre on mukana tulevaisuuden palvelubisneksessä.

- Palveluiden kehittämisen lähtökohtia Väreessä ovat jatkuva kehittäminen, asiakkaiden osallistaminen pilotteihin ja nopea oppiminen. Digitaalisten palveluiden nykyominaisuuksien elinkaari voi olla hyvinkin lyhyt, joten kehittämisen on oltava vielä nopeampaa. Enerkeyssä on paljon potentiaalia palvella asiakkaitamme yhä kattavammin, toteaa Väreen Toimitusjohtaja Juha Keski-Karhu

Vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys palveluiden lähtökohtana

Energia-alan muutoksen keskellä on tärkeää kehittää etunojassa myös ympäristöystävällisempiä palveluita. Vaikka kestävästä kehityksestä puhuminen on trendikästä, sekä Väreelle että EnerKeylle se on itsestäänselvyys ja lähtökohta palveluiden kehittämiselle.

- Jos et mittaa ja seuraa energiankäyttöäsi et voi myöskään hallita sitä. Me Väreellä autamme asiakkaitamme kestävään energiankäyttöön, ja yhteistyössä EnerKeyn kanssa pystymme tarjoamaan tähän yhden ratkaisun enemmän. Energianhallinta luo aitoa kilpailukykyä asiakkaillemme, sanoo Väreen Palvelupäällikkö Mika Petsalo

- Haluamme auttaa kaikkia toimimaan resurssiviisaasti ja vähentämään ympäristövaikutuksia, jotta voimme yhdessä selättää ilmastonmuutoksen. Yhteistyöllä Väreen ja heidän asiakkaiden kanssa pystymme tarjoamaan vastuullisen energianhallinnan alustan osaksi Väreen palveluntarjontaa ja kulkemaan yhdessä kohti tätä tärkeää tavoitetta, toteaa EnerKeyn Vice Precident Jaakko Huhta.