Varhaiskasvatuksen kriisi ei ratkea kelpoisuuksien väljentämisellä

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton viesti kentältä ministereiden varhaiskasvatuksen kriisikokoukseen: Nyt tarvitaan työrauhaa päiväkoteihin, ei varhaiskasvatuslain avaamista! 26.10.2022 14:24:06 EEST | Uutinen

Varhaiskasvatuksen opettajapula vaivaa tällä hetkellä lähes koko maata, mutta tilanne on vakavin pääkaupunkiseudulla. Varhaiskasvatuksen kriisin ratkaisun avaimet ovat yksinkertaiset: Vuosikymmeniä jatkunut pula opettajista on nyt ratkaistava kouluttamalla yliopistoissa varhaiskasvatuksen opettajia, ei väljentämällä kelpoisuuksia, jota on tarjottu aina varhaiskasvatuksen opettajapulan ratkaisuksi. Lisäksi päiväkotien työolosuhteet ja opettajien palkkaus on saatava kuntoon.