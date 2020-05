EMBARGO 13.5.2020 klo 9 // Kosken lukiosta Vuoden oppilaitos 2020 13.5.2020 06:00:00 EEST | Tiedote

Varsinaissuomalainen Kosken lukio on voittanut OAJ:n Vuoden koulu, oppilaitos tai päiväkoti 2020 -kilpailun. Hyvästä ilmapiiristään tunnetulla lukiolla on tärkeä merkitys koko alueen elinvoimaisuudelle. Menestyksen taustalla on lukion väen välitön ja joustava vuorovaikutus ja toimiva yhteistyö yli kuntarajojen.