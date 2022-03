Varhaiskasvatuksen opettajien koulutus on tullut jäädäkseen Kokkolaan

Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa alkaa syksyllä 2022 kaksi uutta varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden tuottavaa kandidaattiohjelmaa. Toinen ohjelmista on suunnattu varhaiskasvatuksessa työskenteleville, ja toiseen puolestaan haetaan avoimen väylän kautta. Molemmat ohjelmat toteutetaan monimuotokoulutuksena.

Koulutuksiin valitut opiskelijat suorittavat kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon, ja saavat pätevyyden toimia varhaiskasvatuksen opettajina varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Tutkinnot myöntää Jyväskylän yliopisto.

Avoimen väylä varhaiskasvatuksen opettajan opintoihin

Lisäksi Jyväskylän yliopisto on tehnyt päätöksen kandidaattikoulutuksen perustamisesta Kokkolan yliopistokeskus Chydeniukseen. Tämä tarkoittaa, että avoimen väylän kautta haettavasta kandidaatinohjelmasta tulee vakituinen tutkintokoulutus yliopistokeskukseen.

– Olen ylpeä ja erittäin iloinen siitä, että olemme saaneet pitkään tavoitellun varhaiskasvatuksen koulutuksen Kokkolaan. Se tarkoittaa alueelle hyvää varhaiskasvatuksen laatua myös tulevaisuudessa, millä on tärkeä yhteiskunnallinen merkitys. Varhaiskasvatuksen uusi vakinaistettu koulutus vahvistaa opiskelumahdollisuuksia alueella ja tarjoaa aikuisopiskelijoille asuinpaikasta riippumattoman korkealaatuisen yliopistokoulutuksen, toteaa yliopistokeskuksen varajohtaja ja kasvatustieteen yksikönjohtaja professori Heidi Harju-Luukkainen.

Pätevöitymiskoulutus työelämässä toimiville varhaiskasvattajille saa jatkoa

Varhaiskasvatuksen osaamiselle on Kokkolassa tarvetta: syksyllä 2021 yliopistokeskuksessa aloitti ensimmäinen varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden tuottava koulutus. Tämäkin koulutus on osa valtakunnallista 1000+ -hanketta, jossa on mukana kuusi yliopistoa.

– 1000+ -koulutus sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoituksen sisäänottoihin myös syksyllä 2022 ja 2023, iloitsee koulutuksesta vastaava yliopistonopettaja Essi Korkeaniemi.

– Laadukkaat monimuotokoulutuksemme, 1000+ ja avoimen väylä, mahdollistavat opiskelun joustavasti, sillä osittainen työssäkäynti opintojen aikana on mahdollista, ja opintoihin voi hakea kauempaakin. Lähiopetusta Kokkolassa on keskimäärin ainoastaan 3 päivänä kuukaudessa, Korkeaniemi ja avoimen väylästä vastaava yliopistonopettaja Katja Sirvio kertovat.

Koulutuksiin haetaan korkeakoulujen yhteishaussa 16.–30.3.2022. Haku tapahtuu Opintopolku.fi-palvelun kautta, josta löytyvät myös valintaperusteet ja koulutusten kuvaukset.