Varhaiskasvatus jatkuu normaalisti 14.5.: varmistamme turvallisen varhaiskasvatuksen

Hallitus on päättänyt, että varhaiskasvatus palaa normaaliin toimintaan 14.5. alkaen. Myös Vaasassa lapset voivat halutessaan palata varhaiskasvatukseen sekä esiopetukseen normaalisti torstaina 14.5.

Varhaiskasvatus pyritään järjestämään mahdollisimman turvallisesti, jotta tartuntariski on mahdollisimman pieni. Vaasan päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa noudatetaan THL:n sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimaa ohjetta varhaiskasvatuksen järjestäjille:

1. Varhaiskasvatukseen ei saa tulla sairaana

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.

Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa.

2. Riskiryhmään kuuluvat

Vaikea koronavirustauti on äärimmäisen harvinainen lapsilla, eikä sen riski ole lisääntynyt terveillä eikä niillä lapsilla ja nuorilla, joiden perussairaus on hoitotasapainossa. Hoitava lääkäri arvioi voiko lapsi, jolla tai jonka perheenjäsenellä on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata kouluun tai varhaiskasvatukseen.

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien osalta toimenpiteet perustuvat työnantajan tekemään riskinarvioon. Työterveyshuolto tukee työnantajaa riskinarviossa.

3. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää

Muiden kuin lasten sekä varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua varhaiskasvatuksen alueella vältetään. Kunkin yksikön pitää määritellä omaan tilanteeseensa sopivat käytännöt ja ohjeistaa perheitä toimimaan niiden mukaisesti.

Varhaiskasvatuksessa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia.

Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa sellaisena kuin se on voimassa varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevassa lainsäädännössä.

Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

Henkilöiden välisistä turvaväleistä ei olla antamassa määräyksiä, ryhmiä ei tarvitse jakaa vaan väljyyttä haetaan tilajärjestelyillä.

Varhaiskasvatuksessa henkilöstön tulisi toimia saman lapsiryhmän kanssa.

Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi.

4. Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiinlähtöä.

Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.

Maskien käyttöä ei suositella käytettäväksi varhaiskasvatuksessa.

5. Siivous

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa. On mahdollista, että virus tarttuu myös kosketuksen kautta.

Koronavirukset eivät säily pitkiä aikoja ilmassa tai pinnoilla vaihtelevissa lämpötiloissa. Tavaroiden välityksellä tapahtuvia tartuntoja ei ole todettu. Noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjeita.

Omia leluja ei toistaiseksi tuoda varhaiskasvatukseen.

6. Jos varhaiskasvatuksessa todetaan koronavirustartunta

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille.

Kesällä osa yksiköistä suljettuina

Suurin osa Vaasan päiväkodeista on ollut koko kevään poikkeusajan normaalisti auki. Lapsia on ollut hoidossa noin 22 prosenttia normaalista määrästä eli noin 750.

Kesällä lasten määrän vähentyessä saatetaan joitakin päiväkoteja sulkea. Kesäloma-ajan 29.6.-31.7. päivystys keskitetään normaaliin tapaan vain muutamaan yksikköön, ja suurin osa muista yksiköistä on suljettuna.

Vaasan kaupungin avoimet päiväkodit pysyvät kiinni toukokuun loppuun saakka ja avautuvat kesätauon jälkeen normaalisti elokuussa, jos tilanne sen sallii.