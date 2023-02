Värikäs ja maukas porkkana on erinomainen juures

Porkkana (Daucus carota) on sarjakukkaisiin kuuluva kaksivuotinen kasvi. Ensimmäisenä vuotena se kasvattaa juuren, joka on kasvitieteellisesti mukula. Tämä maanalainen osa kerää vararavintoa, jonka turvin kasvi talvehtii ja kukkii seuraavana vuonna tuottaen siemeniä. Porkkanaa kasvaa villinä etelämpänä Euroopassa, mutta Suomen talvi on liian ankara talvehtimiselle.

Porkkanan juuret juontavat Keski-Aasiaan, missä villiporkkanoista valikoitui viljelykelpoisia, vahvajuurisia yksilöitä. Suomessa porkkanaa on viljely 1600-luvulta lähtien.

Alun perin porkkanat olivat pääosin purppuranvärisiä, punaisia tai valkoisia. Hollantilaiset onnistuivat jalostamaan näistä vaihtoehdoista meillä suosituimman oranssin porkkanan, jonka väri kuvastaa samalla Alankomaiden kuningashuoneen Orania-Nassaun kuningassuvun tunnusväriä.

Porkkanan lähisukulaisia ovat muun muassa kumina, koiranputki ja palsternakka.

Porkkana tekee hyvää keholle

Ravintoarvoiltaan ja terveysvaikutuksiltaan porkkana on loistava. Se sisältää runsaasti A-vitamiinin esiasteena toimivaa beetakaroteenia, jota saa sopivan päiväannoksen keskikokoisesta porkkanasta.

Elimistössä beetakaroteeni muuttuu rasvaliukoiseksi A-vitamiiniksi, jolla on tärkeä rooli muun muassa silmien terveydelle, hermoston toiminnassa, ihon terveyden ja kasvun ylläpitäjänä sekä tulehdusten ehkäisijänä. Tämä vitamiini suojaa muun muassa ihon solukoita auringonvalolta ja muilta happiradikaaleilta.

Beetakaroteenin lisäksi porkkanassa on monia kivennäisaineita, kuten seleeniä, kaliumia ja kalsiumia.

Sadassa grammassa porkkanaa on energiaa 33 kcal. Suurin osa energiasta tulee hiilihydraateista, rasvaa ja proteiinia porkkanassa ei juurikaan ole. Porkkana sopii niin keventäjän, karppaajan kuin herkkusuunkin lautaselle. Porkkanat ovat myös kuidun lähde. Kuitua on toki monissa muissakin kasviksissa, mutta porkkanoiden etuna on niiden monipuolisuus – porkkanoita popsii mielellään monin eri tavoin valmistettuna, ja samalla ollaan lähempänä ravitsemissuositusten mukaista 500 gramman päivittäistä kasvispottia. Porkkanoiden rouskuttelu tarjoaa työtä myös hampaille.

Hyvin säilyvää ja syötävää naatista juureen

Porkkanan säilyvyys jääkaapissa on erinomainen, kunhan se saa olla rauhassa etyleeniä tuottavilta kasviksilta ja hedelmiltä kuten omena, avokado ja tomaatti. Hieman itäneenäkin se on usein täysin käyttökelpoinen. Porkkana on hyvä valinta ostoskoriin, sillä se taipuu moneen muotoon ja makuun niin raakana kuin kypsänäkin. Sen voi hyödyntää kokonaan juuresta naattiin saakka, sillä naatista saa valmistettua erinomaista pestoa, jossa basilikan voi korvata naateilla.

Sujauta oranssia hehkua ja makeaa makua uuniruokiin, laatikoihin ja lämpimiin salaatteihin

Porkkanan suosion taustalla on sen mieto, hivenen makea maku. Mietous antaa tilaa muiden raaka-aineiden aromeille ja makeus sopii hyvin yhteen erilaisten mausteiden − kuten kanelin, neilikan, yrttien, chilin, inkiväärin, hunajan ja valkosipulin kanssa.

Porkkana on lyömätön raaka-aine niin suolaisissa kuin makeissa ruoissa, sekä arki- että juhlapöydässä. Se tuo mehevyyttä lähes kaikkiin ruokiin ja sen avulla voidaan keventää ruokavaliota sekä korvata arvokkaampia raaka-aineita. Monille porkkana on helppo naposteltava ihan sellaisenaan ja erityistä herkkua raasteen muodossa. Monipuolisuutensa vuoksi se sopii vaikka kokonaisen menun teemaksi: alkupalaksi sosekeittoa, pääruoaksi porkkanalettuja ja aterian kruunuksi kuohkeaa porkkanakakkua, tuota klassikkojen klassikkoa.

Porkkana taipuu myös huippuravintoloiden ruokalistoille. Monipuolisena raaka-aineena se tarjoaa lukuisia mahdollisuuksia reseptien kehittelyyn esimerkiksi pikkelöitynä, fermentoituna sekä erilaisten jälkiruokien kuten jäätelöiden, sorbettien ja kakkujen perustana.

Tiesitkö tätä:

Porkkana on perunan jälkeen suosituin kasvis ja sitä syödään vuosittain yhdeksän kiloa henkeä kohden .

Myynnissä oleva porkkana on pääsääntöisesti kotimaassa kasvatettua. Sitä viljelee ammattimaisesti noin 300 puutarhayrittäjää yli 1700 hehtaarin peltoalalla. Luomuporkkanaa viljelee noin 40 yritystä.

Oranssien porkkanoiden lisäksi Suomessa viljellään valkoisia, keltaisia ja violetteja porkkanoita, joita myydään myös valmiina lajitelmina.

Kokeile porkkanaa myös:

raasteena kaurapuurossa ja raakakakkupalleroissa

mehuna tyrnin kanssa sekoitettuna

soseena pastassa ja risotossa

makeana hillona tai marmeladina

paahdettuna hot dogin välissä

friteerattuna juureslastuissa

pikkelöitynä kukkakaalin ja retiisin kanssa

savustettuna ja sitruksella marinoituna (porkkala).

Kurkkaa myös herkulliset porkkareseptit:

Porkkanakauratto ja paahdettua porkkanaa

Porkkana-puolukkakakku

Reseptit nettisivuillamme: https://www.mtk.fi/-/porkkana-23

