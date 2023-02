Värikkäät uutuuslonkerot: KOFF Long Drink maistuu nyt myös metsämansikalta ja mangolta

Suositun KOFF Long Drink Gin & Pink Grapefruitin eli ”pinkin” vanavedessä seuraa kaksi värikästä lonkerouutuutta:

KOFF Long Drink Gin & Wild Strawberry on herkullinen, maistuvan metsämansikan makuinen lonkero. KOFF Long Drink Gin & Mango on puolestaan makoisa mangonmakuinen lonkero. Molemmissa lonkeroissa hedelmäisyys yhdistyy ginin katajaiseen makuun. Lonkerot on makeutettu sokerilla, ja alkoholina on aito gin. Alkoholiprosentti juomissa on 5,5 %, kuten muissakin KOFF Long Drinkin alkoholipitoisissa lonkeroissa.

”Lonkerokategoria kaipaa lisää väriä ja herkullisia makuja. Kuluttajatutkimuksemme* mukaan sekä mango että metsämansikka sijoittuvat tällä hetkellä uusien makuvaihtoehtojen kärkeen. Juomasekoituksissa maku ratkaisee, ja se on KOFF Long Drink -perheen valtti. Lonkeroiden uutuusmaut maistuvat suomalaisille, ja haluankin uskoa, että 2023 on kaikkien aikojen värikkäin lonkerokesä”, Sinebrychoffin lonkeroista vastaava tuotepäällikkö Juha Saloranta sanoo.

Molemmat uutuudet tulevat ensin SOK:n kauppojen valikoimaan 6.2. ja muille ketjuille tuotteen jakelu alkaa 27.2. Juomat on pakattu 0,33 litran tölkkeihin, molemmista on saatavilla myös six-pack-monipakkaus.

KOFF Long Drink -lonkeroperheessä ovat uutuuksien lisäksi keväällä 2023 myös: KOFF Long Drink Gin & Grapefruit, KOFF Long Drink Gin & Cranberry, KOFF Long Drink Gin & Pink Grapefruit, KOFF Long Drink Lime & Vodka ja alkoholiton KOFF Long Drink Grapefruit 0,0%.

Sinebrychoff valmistaa kaikki juomansa hiilineutraalisti 100 % uusiutuvalla energialla.

kohtuullisesti.fi

Tuotetiedot:

KOFF Long Drink Gin & Wild Strawberry

Metsämansikanmakuinen long drink

Ainesosat: Vesi, sokeri, gin, hiilidioksidi, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), aromi, porkkanauute, stabilointiaine (E414), päärynämehutiiviste, säilöntäaine (kaliumsorbaatti).

Energia per 100 ml: 230 Kj/55 kcal

Proteiini g/100 ml: 0

Hiilihydraatit g/100 ml: 5,8

Sokeri g/100 ml: 5,8

Rasvaa g/100 ml: 0

Suolaa g/100 ml: 0

Alkoholiprosentti: 5,5 til-%

KOFF Long Drink Gin & Mango

Mangonmakuinen long drink

Ainesosat: Vesi, sokeri, gin, hiilidioksidi, happamuudensäätöaine (sitruunahappo), stabilointiaine (E414), aromi, säilöntäaine (kaliumsorbaatti), hapettumisenestoaine (askorbiinihappo), värit (E120, E104).

Energia per 100 ml: 229 Kj/54 kcal

Proteiini g/100 ml: 0

Hiilihydraatit g/100 ml: 5,7

Sokeri g/100 ml: 5,7

Rasvaa g/100 ml: 0

Suolaa g/100 ml: 0

Alkoholiprosentti: 5,5 til-%

Lähteet: *Sinebrychoff long drink -juomien online-tutkimus Cambri 2021 Suomi