Varma nousi neljä tähteä saaneiden yritysten joukkoon kiinteistöjen vastuullisuuden GRESB-arvioinnissa

Kutsu Hyvää työtä nuori -verkkotapahtumaan 29.9.2021 22.9.2021 13:03:15 EEST | Kutsu

Hyvä työelämätoimittaja, työeläkeyhtiö Varma, Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö Itla sekä Talous ja Nuoret TAT järjestävät Hyvää työtä nuori -verkkotapahtuman keskiviikkona 29.9. klo 12–16. Tilaisuudessa pääosassa ja äänessä ovat nuoret. Mitä he ajattelevat tulevaisuudesta ja työelämästä? Millaista tukea he kaipaavat työuriensa ensi askelilla? Mitä tutkimukset kertovat nuorten hyvinvoinnista juuri nyt? Tapahtumassa on luvassa asiantuntijapuheenvuoroja, puheenvuoroja kommentoiva raati sekä tapahtuman yhteen vetävä paneelikeskustelu. Tapahtuman lopputuloksena syntyy Hyvän tulevaisuuden ja työn manifesti. Mukana tapahtumassa on erilaisissa elämäntilanteissa oleva nuoria, nuoria työllistäviä yrityksiä, järjestöjä sekä tutkijoita. Tapahtuman avaa Varman toimitusjohtaja Risto Murto ja valtioneuvoston tervehdyksen tuo sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen. Tapahtuman juontajana toimii Ronja Salmi. Lisätietoa tapahtuman sisällöstä löydät verkkosivuiltamme. Siellä voit myös ilmoitt