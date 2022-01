Varma suunnittelee Pasilan tornialueelle yhtä suurimmista toimistohankkeistaan - päävuokralaiseksi Elisa

Työeläkeyhtiö Varman Keski-Pasilaan suunnittelema toimitilahanke nytkähti eteenpäin, kun Varma voitti tammikuussa 2022 Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin järjestämän suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun. Varman kilpailuehdotuksen "Pasilan Keskitornialue" on suunnitellut JKMM Arkkitehdit. Kilpailun tuomariston esitys voittajaksi käsitellään alkuvuoden aikana Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin päättävissä elimissä.

Koko kiinteistöön on tulossa 43 000 neliömetriä toimisto- ja liiketilaa. Tämä käsittää yli 3000 toimistotyöpistettä sekä ravintola- ja muita liiketiloja kiinteistön vuokralaisten sekä muiden lähialueella liikkuvien käyttöön.

- On erittäin hienoa, että pääsemme toteuttamaan uutta merkittävää toimitilahanketta keskeiselle sijainnille ja hyvien liikenneyhteyksien solmukohtaan Pasilaan. Kilpailuehdotuksessamme panostimme erityisesti hankkeen toteutettavuuteen ottaen huomioon mm. tornirakentamisen reunaehdot vaativalle suunnittelualueelle. Lähdemme innolla viemään hanketta eteenpäin kilpailuehdotuksen mukaisesti Helsingin kaupungin, Senaatti-kiinteistöjen ja rakennukseen päävuokralaiseksi tulevan Elisan kanssa, sanoo Varman kiinteistökehitysjohtaja Sari Raunio.

Esisopimus tontin ostamisesta ja kilpailuehdotuksen mukaisen kokonaisuuden toteuttamisesta on tavoitteena allekirjoittaa helmikuun aikana. Kaavan on määrä lainvoimaistua vuoteen 2024 mennessä, minkä jälkeen tehdään lopullinen kiinteistökauppa ja alueen rakentaminen voi alkaa. Kiinteistön on tarkoitus valmistua vuonna 2026.

Tulevaisuuden joustavia työtiloja ympäristövastuulliseen rakennukseen

Päävuokralaiseksi rakennukseen tulevan tietoliikenne- ja ICT-palveluyritys Elisan käyttöön on varattu yli puolet rakennuksen 43 000 neliömetrin pinta-alasta. Elisa on ollut Varman toimitilavuokralainen Pasilassa vuodesta 2005 alkaen.

- Olemme iloisia päästessämme jatkamaan yhteistyötä pitkäaikaisen vuokralaisemme Elisan kanssa ja kehittämään tulevaisuuden joustavia työtiloja Elisan työympäristön kehitystyötä hyödyntäen. Elisan tilojen lisäksi kiinteistöön tulee noin 20 000 neliömetriä korkeatasoista toimisto- ja liiketilaa vuokrattavaksi suurienkin yritysten tarpeisiin, Raunio sanoo.

- Odotamme innolla, että pääsemme suunnittelemaan uusia tilojamme tulevaisuuden työntekoon yhdessä elisalaisten kanssa, kertoo henkilöstöjohtaja Merja Ranta-aho Elisalta.

Toimistorakennuksen suunnittelussa huomioidaan Varman ympäristövastuullisuustavoitteet ja rakentamisen kiertotalousohjeet. Rakennukselle haetaan korkeinta kiinteistöjen BREEAM-ympäristösertifikaattia eli BREEAM Excellent -ympäristöluokitusta sen valmistuttua. Koko kiinteistösijoitussalkun osalta Varma tavoittelee hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä.

Varma on yksi Suomen suurimmista kiinteistösijoittajista noin 5,2 miljardin euron kiinteistösijoitusomaisuudellaan. Varmalla on noin 80 toimitilakiinteistöä ja noin 4200 vuokra-asuntoa ympäri Suomen.