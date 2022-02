Varoitus tulvivista tieosuuksista

Uudenmaan ELY-keskus on saanut viime ja tämän viikon aikana runsaasti ilmoituksia tulvavedestä ajokaistoilla. Lumien sulaminen ja vesisade on monin paikoin nostattanut vettä tielle Uudellamaalla ja ajokaistoja on jouduttu sulkemaan liikenteeltä. Viime viikolla poliisikin varoitti autoilijoita moottoriteille muodostuneista suurista vesilammikoista, kun pahimmissa tilanteissa koko moottoritien ohituskaista on voinut olla veden vallassa. Tämä lisää riskiä vesiliirtoon. Poliisi varoittaakin autoilijoita tällaisissa paikoissa muun muassa hiljentämään nopeutta ja säilyttämään turvavälit sekä pitämään ajovalot päällä.

Tilanteeseen ei odoteta helpotusta vielä tällä viikolla, koska sääennuste lupaa lisää sateita. Tulvavesi yhdessä päällystevaurioiden kanssa on hankala yhdistelmä. Päivän aikana syntynyt reikä tiessä jää tulvaveden alta havaitsematta ja matkanteko saattaa keskeytyä. Varoitetuissa paikoissa ainoa keino on alentaa nopeutta.

Vaikka kunnossapito tekee työtä koko kalustollaan, se ehtii apuun vain kaikkein kriittisimpiin kohteisiin. Myös sään vaihtelut aiheuttavat lisähaittaa. Sään pakastuessa paannejäätä muodostuu näihin veden vallassa oleviin kohtiin nopeammin, kuin niitä saadaan auki. ”Vettä tiellä” -liikennemerkkejä on jo varoittamassa tienkäyttäjiä monessa paikassa ja niitä viedään varoittamaan sitä mukaa, kun uusia paikkoja ilmaantuu.

Akuutit palautteet tiestön kunnosta: Tienkäyttäjän linja p. 0200 2100

ELY-keskuksen liikenteen asiakaspalvelu: p. 0295 020 600

Ohjeet vahingonkorvauksen hakuun: https://www.ely-keskus.fi/vahingonkorvaukset