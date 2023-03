Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan ennustetaan viimevuotista vaikeampaa kelirikkokevättä

Alkutalven sääolosuhteet enteilivät helpompaa kelirikkokevättä, mutta tammi-helmikuussa odotukset muuttuivat kelirikon kannalta huomattavasti hankalampaan suuntaan. Lounaisen Suomen eteläisimmissä osissa on ollut talven aikana jopa tulvia. Viime aikojen lumisateiden takia vettä on maastossa eri muodoissaan vaihteleva määrä eri puolilla aluettamme, paikoin runsaastikin.

Tammikuun vesisateet pakkasjaksojen välissä aiheuttivat paljon päällystevaurioita. Reikiintymisongelmat uusiutuvat ja lisääntyvät nopeasti, jos jäätymisen ja sulamisen syklit uusiutuvat. Tien päällysteen kannalta paras keli olisikin vakiintunut kuiva pakkasjakso, joka alueellamme ei ole talven vallitseva säätila.

Sorateille voi syntyä tien pintakerroksiin rajautuvaa pintakelirikkoa, jossa tien pinta muuttuu pehmeäksi ja liejuuntuu. Mikäli syvemmälle tierakenteeseen on jäätymisvaiheessa sitoutunut runsaasti vettä, se voi sulaessaan aiheuttaa pistemäisesti runkokelirikkoa. Jälkimmäinen voi tien kantavuuden heikkenemisen takia aiheuttaa suurempaa haittaa etenkin raskaalle liikenteelle.

Sorateiden kelirikon hoidon osalta kulunut talvi on maakuntiemme tiestöllä ollut helppo. Sorateiden pinnat ovat pysyneet pääsääntöisesti jäässä. Talviajan pintakelirikon hoito on vaatinut vähäisiä toimenpiteitä ja ylimääräinen kelirikkomurskeiden ajo on ollut vähäistä.

Kevään kelirikon muodostuminen riippuu kuitenkin hyvin paljon kevään tulevista säistä. Eri teiden ja jopa tieosien välillä voi esiintyä voimakasta paikallista vaihtelua. Tuuliset ja aurinkoiset säät edesauttavat tierakenteen kuivumista, jolla on positiivinen vaikutus kelirikon synnyn estymiseen. Myös yöpakkaset kuivattavat tierakenteiden pintaa ja vähentävät kelirikkoa.

Tien kunto arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Ennusteiden valossa tiestölle on odotettavissa vain vähän painorajoituksia. Painorajoituksia ja kelirikosta varoittavia liikennemerkkejä asetetaan tarvittaessa. Painorajoitetuilla teillä sallitaan poikkeuksena rajoitusta raskaampaa liikennettä, kuten esimerkiksi hälytys- ja tienpitoajoneuvot, säännölliset linja-autovuorot, elintarviketuotannon kuljetukset sekä muita yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeitä kuljetuksia. Yksittäisissä, ennakoimattomissa tapauksissa ELY-keskus voi myöntää maksullisen tilapäisen poikkeusluvan painorajoitetulle tielle.

Tienkäyttäjiä kehotetaan sovittamaan ajonopeutensa tiellä kulloinkin vallitsevien olosuhteiden mukaan. Raskaita kuljetuksia kannattaa pyrkiä ajoittamaan kelirikkoa edeltävään tai sen jälkeiseen aikaan.

Kuluneen talven jäätilanne Saaristomeren ja Läntisen Suomenlahden saaristoalueilla on ollut helppo. Valtaosa Saaristomerestä on ollut koko talven avoin. Alueella on vain paikoitellen 5–15 cm paksua jäätä. Yhteysalusliikenne on hoidettu pääsääntöisesti yhteysaluksilla ja talviaikataulujen mukaisesti. Meri-Suomen lauttapaikoilla ei oleteta syntyvän vedenkorkeuden vaihtelusta johtuvia haittoja maantielauttaliikenteeseen. Jäiden lähdöstä johtuvat jääkenttien liikkeet voivat aiheuttaa hetkellisiä liikennehäiriöitä. Jäiden lähtöjen ei oleteta aiheuttavan haittoja yhteysalusliikenteeseen.

Tiestöltä tulevat havainnot voi ilmoittaa seuraavasti:

Mikäli havaitset tiestöllä liikennettä vaarantavia ongelmia, ilmoita siitä suoraan tieliikennekeskuksen Tienkäyttäjän linjalle numeroon 0200 2100 (24/7).

Liikenteen asiakaspalvelu toimii palauteväylänä muihin ja ei-akuutteihin tienpitoon liittyvissä asioissa.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus, tienpidon asiantuntija Veli-Pekka Pelttari, 029 5022 821 ja saaristoliikenteen projektipäällikkö Tapani Jaakkola 029 5022 808.