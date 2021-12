Varsinais-Suomen ELY-keskus ei määrännyt Lavian virastotaloa suojeltavaksi (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Lavia-Seura ry. teki 26.5.2020 Varsinais-Suomen ELY-keskukselle suojeluesityksen, joka koskee Lavian virastotaloa ja liikerakennusta Porin kaupungissa Lavian keskustassa. Lavian Virastotalon on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Enkovaara ja kumppanit. Kohde on tyypillinen 1980-luvun alun virastotalo, joka muodostuu kahdesta vierekkäisestä punatiilisestä rakennuksesta. Suojeluesityksessä on todettu, että virastotalo sijaitsee keskeisellä paikalla kylän arvokkaalla raitilla ja kuuluu tiiliarkkitehtuurillaan kiinteästi samaan kokonaisuuteen vieressä olevan terveyskeskuksen kanssa.

Suojeluesityksen kohteet vaarantamiskieltoon

Rakennusten omistaja, Kiinteistö Oy Lavian Virastotalo, haki rakennuksille purkulupaa keväällä 2020. Porin kaupunki myönsi 19.5.2020 rakennuksille purkuluvan ja päätöksen perusteena mainittiin mm. rakennusten huonokuntoisuus. Varsinais-Suomen ELY-keskus määräsi 27.4.2021 suojeluesityksen kohteet vaarantamiskieltoon. Tällä päätöksellä kiellettiin ryhtymästä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka vaarantavat kyseessä olevien rakennusten kulttuurihistoriallista merkitystä. Päätöksellä estettiin myös rakennusten purkaminen. Päätös on voimassa siihen saakka, kunnes suojelua koskeva asia on lainvoimaisesti ratkaistu.

Museoviraston lausunto

Museoviraston totesi lausunnossaan 17.9.2020, että rakennukset ovat säilyneet pitkälti alkuperäisessä asussaan ja kuntoarvion perusteella rakennukset ovat tyydyttävässä kunnossa. Lavian virastotalolla ja liikerakennuksella on rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (8 §) tarkoitettua paikallista merkittävyyttä tyypillisyyden, edustavuuden, alkuperäisyyden ja myös historiallisen todistusvoimaisuuden kannalta. Suojelun tarve kohdistuu Museoviraston mukaan rakennusten taajamakuvallisen aseman ja julkisivujen turvaamiseen, joten asia olisi luontevinta ratkaista kaavoituksella.

Porin kaupungin sekä kiinteistön omistajan lausunnot

Porin kaupunginhallituksen lausunnon mukaan rakennuksilla ei ole rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain mukaisia suojeluarvoja, eikä myöskään alueen kaavoitukseen kohdistu asemakaavan muutostarvetta. Rakennusten omistaja, Kiinteistö Oy Lavian Virastotalo, perusteli rakennusten purkusuunnitelmia rakennusten vajaakäytöllä.

Entisiä vuokralaisia ja naapureita kuultiin

Suojeluprosessin aikana annettiin myös rakennusten entisille vuokralaisille ja naapureille mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta. Saaduista mielipiteistä nousi esiin vahva halu säilyttää rakennukset ja toive siitä, että ne toimisivat jatkossakin lavialaisten monikäyttöisinä tiloina. Lavia-Seura ry totesi vielä vastineessaan, että virastotalo ja liikerakennus tulisi suojella lailla tai kaavoituksella ja näin varmistaa rakennusten säilyminen.

Rakennusperinnön suojelu toteutetaan ensisijaisesti kaavoituksella

Asemakaava-alueella rakennusperinnön suojelu on kuitenkin toteutettava ensisijaisesti kaavoituksella. Asemakaava-alueella sijaitseva kohde on mahdollista suojella rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (2 §:n 3 momentin) mukaan, jos kohteella on valtakunnallista merkitystä, kohteen säilymistä ja suojelua ei voida turvata maankäyttö- ja rakennuslailla ja sen nojalla annetuilla säännöksillä tai määräyksillä tai kohteen suojeluun tämän lain mukaisesti on erityisiä syitä asemakaavoitustilanteen vuoksi.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ei määrännyt Lavian virastotaloa ja liikerakennusta suojeltavaksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) nojalla. ELY-keskus katsoi, että Lavian virastotalolla ja liikerakennuksella ei ole sellaista merkittävyyttä, että rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain suojelulle asettamat edellytykset ja lain tavoite täyttyisivät. Koska kohde sijaitsee asemakaavaa-alueella, kyseisten rakennusten säilyminen on mahdollista ratkaista kaavoituksen keinoin uudistamalla vanhentunut asemakaava.

