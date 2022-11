Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Satavesi-ohjelma järjestävät Selkämeriseminaarin Sataveden 20-vuotisen taipaleen kunniaksi (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Tiehankkeita toteutettu hyvin haasteellisesta hintakehityksestä huolimatta – teiden päällystyksiä sen sijaan vähän (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa) 9.11.2022 14:03:38 EET | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa teiden parantamishankkeisiin on ollut vuonna 2022 käytettävissä poikkeuksellisen runsaasti rahoitusta. Oulun seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) -sopimukseen liittyvä rahoitus ja eduskunnan jakovararahoitus ovat tuoneet huomattavan lisän teiden parantamiseen. Myös väyläverkon investointiohjelma on saatu käyntiin. Perustienpidon rahoituksen lisäksi monessa hankkeessa on ollut mukana merkittävä kuntarahoitus. Yhteensä parantamishankkeisiin on käytetty yhdessä kuntien kanssa noin 14 milj. €. Tänä vuonna siltaurakoihin käytettiin rahaa yhteensä 4,8 milj. €, jolla uusittiin tai korjattiin yhteensä seitsemän siltaa. Lisäksi pienempiä sillankorjaustöitä tehtiin 26 siltaan yhteensä 0,7 milj. € edestä. Tänä kesänä käynnistyi myös Jokikylän sillan uusiminen kaksivuotisena hankkeena, jonka kokonaiskustannusarvio on 5,4 milj. €. Vuosi 2022 on ollut kuitenkin haastava hankkeiden toteutuksen kannalta. Maailmanpoliittinen tilanne on nostanut hankkeiden to