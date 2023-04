Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Sauvon kunta parantavat liikenneturvallisuutta Sauvossa rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylää

Varsinais-Suomen alueellinen riskiarvio julkaistu 20.4.2023 11:39:11 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen alueellinen riskiarvio on julkaistu. Alueellinen riskiarvio on laadittu sisäministeriön toimeksiannon pohjalta. Edellisen kerran riskiarvio on laadittu vuonna 2018. Riskiarvion taustalla on Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismi, joka velvoittaa kehittämään ja toteuttamaan riskiarviointeja kansallisella sekä alueellisella tasolla säännöllisesti.