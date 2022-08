Varsinais-Suomen ELY-keskus laskee nopeusrajoitusta kantatiellä 43 Laitilan ja Uudenkaupungin välillä

Kantatiellä 43 välillä Kalanti-Kodjala on kahdella tieosuudella nopeusrajoitus 100 km/h. Varsinais-Suomen ELY-keskus laskee kyseiset nopeusrajoitukset 80 km:iin/h. Nopeusrajoitukset lasketaan puutteellisten näkemien sekä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuden vuoksi. Näkemävaatimukset eivät täyty tiellä 100 km/h nopeudella. Tien pientareet ovat erittäin kapeat ja reunaviivoissa on täristävät jyrsinnät. Näin Kalannin ja Kodjalan välisellä tieosuudella ei ole jatkossa enää 100 km/h nopeusrajoituksia, vaan suurin sallittu nopeus on 80 km/h. Nopeusrajoitusmuutokset tulevat voimaan heti kun nopeusrajoitusmerkit on asetettu maastoon.

Kantatiellä 43 Kalannin ja Kodjalan välillä olevien täristävien keski- ja reunaviivojen kokeiluhanke on tarkoitus päättää siinä vaiheessa, kun tie päällystetään uudelleen. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan pystytä arvioimaan uudelleen päällystämisen aikataulua. Tien kunnon puolesta tietä ei ole tarvetta päällystää vielä muutamaan vuoteen. Tien päällyste on kuitenkin Sirppujoen sillan kohdalla epätasainen ja huonossa kunnossa. Sirppujoen sillan kansi tullaankin päällystämään uudelleen lähiaikoina. ELY-keskus keskustelee tarkemmin tien liikenneturvallisuudesta ja turvallisuuden parantamisesta sekä Kalanti-Kodjala -välille suunnitellun uuden jalankulku- ja pyörätien toteuttamismahdollisuuksista Uudenkaupungin ja Laitilan kaupunkien kanssa myöhemmin syksyllä. Lisätietoa: Varsinais-Suomen ELY-keskus, yhteydenotot Liikenteen asiakaspalvelun kautta, p. 0295 020 600