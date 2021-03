Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi luvan merimetsojen ampumiseen Paraisten Kirkkoselällä Högenin saaren ympäristössä (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Jaa

Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt Paraisten-Nauvon kalatalousalueelle poikkeusluvan merimetsojen ampumiseen. Luvalla saa ampua vuodessa 200 merimetsoa. Poikkeuslupa on myönnetty kahdeksi vuodeksi, minkä jälkeen luvan tarvetta ja riittävyyttä voidaan arvioida uudestaan. Ampumislupa on myönnetty Högenin saarelle ja sen ympäristöön Kirkkoselän alueelle, joten toimenpiteiden toteuttajan on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että ampumisella ei aiheuteta vaaraa alueella liikkujille.

Poikkeuslupa myönnettiin metsävahingon estämiseen Poikkeuslupa merimetsojen ampumiseen on myönnetty metsille aiheutuvan vakavan vahingon estämiseksi. Högenin saari on maakuntakaavassa merkitty virkistysalueeksi. Jotta saaren metsä säilyisi nykyisen kaltaisena, hyvin virkistysalueeksi soveltuvana metsäisenä ympäristönä eikä muuttuisi merimetsojen ulosteen aiheuttamien laajojen puustokuolemien vuoksi avoimeksi alueeksi, on merimetsokannan kasvua ja saaren soveltuvuutta pesintään perusteltua rajoittaa metsän virkistysarvoon liittyvän vakavan vahingon estämiseksi, ylitarkastaja Salli Uljas Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta kertoo. Lupaa oli haettu myös vakavan kalastovahingon estämiseksi. ELY-keskus kuitenkin arvioi, etteivät merimetsot aiheuta alueella vakavaa kalastovahinkoa. Pyysimme Luonnonvarakeskukselta (LUKE) lausuntoa merimetsojen aiheuttamista kalastovahingoista alueella ja LUKE:n asiantuntija-arvion mukaan merkittävästi haitallisen kalastovaikutuksen aiheutuminen edellyttäisi nykyistä suurempaa merimetsomäärää. Riski merkittävään kannankasvuun ja kalastovahinkoihin ei ole käytettävissä olevien taustatietojen perusteella niin todennäköinen, että lupa kalastovahinkojen estämiseen olisi ollut mahdollista myöntää ennakoivasti. Uljas sanoo. Harmaahaikarayhdyskunta estää pesimäkaudenaikaiset toimenpiteet Merimetsot tulivat pesimään Kirkkoselälle Högenin saarelle ensimmäisen kerran pesimäkaudella 2020, jolloin saaressa pesi 110 merimetsoparia. Saarella on jo pidempään pesinyt harmaahaikaroita. Sekä merimetso että harmaahaikara ovat rauhoitettuja lajeja, joiden tappaminen, pesinnän häirintä ja pesien rikkominen on kielletty. Lupaa ei ole mahdollista myöntää sellaisiin toimenpiteisiin, joista aiheutuisi harmaahaikaroiden pesinnän häiriintymistä, sillä harmaahaikara ei aiheuta metsävahinkoa, jonka estämiseen poikkeuslupa myönnettiin, Uljas toteaa. Hakemuksenkin mukaan merimetsojen häirintä on mahdotonta toteuttaa vaikuttamatta ollenkaan harmaahaikaroihin, ja hakemuksessa arvioidaan harmaahaikaroiden pesinnän todennäköisesti jossain määrin häiriintyvän ja väliaikaisesti heikkenevän. Tästä syystä merimetsojen karkotustoimenpiteitä ei ole mahdollista tehdä pesimäkauden aikana. Merimetsojen ampuminen on päätöksessä sallittu elokuun ajan harmaahaikaroiden pesinnän jälkeen. Varsinais-Suomen ELY-keskus käsittelee kaikki rauhoitettuja lintuja koskevat poikkeuslupahakemukset Varsinais-Suomen ELY-keskus käsittelee valtakunnallisesti kaikki rauhoitettuja lintuja koskevat poikkeuslupa-asiat. Viime syksynä lupakäsittely ruuhkautui merkittävästi, kun lupia valkoposkihanhien karkottamiseen pelloilta viljelyvahinkojen estämiseksi haettiin monikymmenkertaisia määriä aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tämä ruuhkautti myös muita lajeja, kuten merimetsoja, koskevien poikkeusten käsittelyn. Tässä Paraisten tapauksessa hakemuksen käsittelyaika oli kymmenen kuukautta, mikä on hakijan näkökulmasta liian pitkä aika, Uljas sanoo. Koska toimenpiteitä ei ollut mahdollista luvittaa pesimäkaudelle vaan niiden suorittaminen on sallittua vasta pesimäkauden jälkeen elokuussa, pitkittynyt käsittelyaika ei kuitenkaan tässä tapauksessa viivästytä toimenpiteisiin ryhtymistä. Päätös VARELY/2602/2020 on annettu 30.3.2020 Lisätietoja ylitarkastaja Salli Uljas, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Avainsanat merimetso