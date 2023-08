Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Green North Energyn Oy:n vihreän vedyn ja ammoniakin tuotantolaitoksen YVA-ohjelmasta, Naantali

ProAgria Länsi-Suomi ja Inlisol Oy edustavat Suomea kansainvälisessä ARIA-kilpailussa 17.8.2023 10:31:26 EEST | Tiedote

Suomi on lähettänyt kahdeksan hanketta kansainväliseen Agricultural & Rural Inspiration Awards 2023 -kilpailuun, jossa palkitaan Euroopan parhaat maaseutuhankkeet. Hankkeiden joukossa on ProAgria Länsi-Suomen toteuttama Aikaa on -hanke ja Uudessakaupungissa toimivan Inlisol Oy:n saama perustamistuki.