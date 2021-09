Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Kolsa-Juvansuon tuulivoimapuiston YVA-ohjelmasta (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tuulivoimalla sähköä valtakunnalliseen sähköverkkoon. Hankealue sijoittuu osittain Laitilan Kolsaan, johon voimaloita suunnitellaan viittä kappaletta ja Mynämäen Juvansuolle, jonne suunnitellaan seitsemää voimalaa. Hankealueen koko on noin 2000 hehtaaria. Suunnitellut voimalat ovat napakorkeudeltaan noin 200 m, roottorin halkaisija noin 200 m ja maksimikorkeus noin 300 m. Voimaloiden teho tulisi olemaan 5-10 MW. Sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein.

Arviointiohjelmasta jätettiin yhteysviranomaiselle 8 lausuntoa ja 21 kommenttia Vaikutusten arvioinnin painopistealueiksi on arviointiohjelmassa asetettu erityisesti vaikutukset maisema- ja kulttuuriympäristövaikutukset, meluvaikutukset, välkevaikutukset, linnustovaikutukset sekä ihmisten asumiseen ja virkistyskäyttöön kohdistuvat vaikutukset. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tulee kuitenkin selvittää tarkemmin tuulivoimaloiden maisemallisia vaikutuksia ja eri ympäristövaikutusten merkittävyyden selventämistä. Maisemavaikutusten arvioinnissa on huomioitava hankealueen laajuus, voimaloiden suuri koko, sekä riittävien ja laadukkaiden kuvasovitteiden esittäminen keskeisiltä tarkastelupaikoilta.

YVA-ohjelmavaihe on ensimmäinen vaihe YVA-menettelyä. YVA-menettelyn toisessa vaiheessa eli selostusvaiheessa hankkeen ja sen vaihtoehtojen vaikutukset arvioidaan ja kootaan YVA-selostukseen. Kun YVA-selostus on valmis, se kuulutetaan ja siitä pyydetään lausuntoja ja mielipiteitä. Tämän jälkeen YVA-yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmän, joka on johtopäätös hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Arviointiohjelma ja yhteysviranomaisen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät hankkeen sivulta: www.ymparisto.fi/kolsajuvansuontuulivoimapuistoYVA

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Frans Duldin, p. 050 3128871