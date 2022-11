Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Pohjan Voima Oy:n Haukkasalon tuulivoimalan YVA-ohjelmasta (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Maanteiden talvihoitokausi käynnistyy (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa) 27.10.2022 08:21:29 EEST | Tiedote

Maanteiden hoidon urakoitsijoiden talvikalustot lähtevät liikkeelle, kun maanteillä on liukkautta tai lunta on satanut tietty määrä. Fintrafficin liikennetilannepalvelusta tai alueurakat-palveluista voit tarkistaa esimerkiksi joko reittisi on aurattu tai onko liukkaudentorjunta suoritettu. Tienkäyttäjät voivat myös seurata maanteiden hoitourakoitsijoita sosiaalisessa mediassa. Oman alueesi hoitourakoitsijan somekanavan löydät Väyläviraston sivuilta. Maantien talvihoitoluokka määrittää sen, missä kunnossa teiden on talvella oltava ja kuinka nopeasti hoitotoimenpiteet aloitetaan. Pääsääntöisesti mitä vilkkaampi tie, sitä nopeammin se aurataan ja suolataan tai hiekoitetaan. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella hoitoluokitukset säilyvät pääosin ennallaan. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella maanteitä on noin 12 900 km ja ne hoidetaan yhdessätoista maanteiden hoitourakassa. Yksityistie- ja katuliittymien aurauksissa tapahtuu tulevana talvena muutoksia. Jatkossa yksityistie- tai katulii