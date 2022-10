Varsinais-Suomen ilvesluvat vähenevät vaikka kanta kasvaa

Suomen riistakeskus myönsi maanantaina 11 ilveslupaa Varsinais-Suomeen. Viime vuonna vastaava lupamäärä oli 14.

Varsinais-Suomen Ilveskanta on Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan kasvanut noin 100–115 yksilöstä 140–150 yksilöön.

Ilves ei ole uhanalainen Suomessa eikä Varsinais-Suomessa. EU:n ja Suomen lainsäädännön mukaan ilves on kuitenkin tiukasti suojeltu laji. Koska ilveskanta ei ole uhattu, ns. kannanhoidollinen poikkeuspyynti, ja sitä kautta kannan säätely, on ollut mahdollista. Ilvesmetsästyksen vakiintuneista käytännöistä on kuitenkin valitettu ja hallinto-oikeuksien tuoreet päätökset suojelussäädösten tulkinnoista ovat tuntuvasti kaventaneet riistahallinnon mahdollisuuksia säädellä, ei pelkästään ilveskantaa vaan, kaikkia suurpetokantoja.

Varsinais-Suomen Ilvesluvat painottuvat itään ja länteen

Hakemuksia tuli 11 yhteensä 37 ilvekselle. Hakemukset ovat tyypillisesti useiden metsästysseurojen yhteishakemuksia ja käsittävät laajoja useiden kymmenentuhansien hehtaarien alueita. Rajoitetulla ns. kannanhoidollisella pyynnillä halutaan ylläpitää kasvavankin ilveskannan hyväksyttävyyttä erityisesti maaseudulla. Ilves on myös erittäin arvostettu metsästyssaalis.

Myönnetyt ilvesluvat riistanhoitoyhdistyksittäin;

Somero 1, Kiskon piiri 1, Perniön seutu 1, Salo 2

Vakka-Suomi ja Kalanti 3, Laitila 2, Pöytyä 1

Kielteisiä pyyntilupia annetiin seuraaviin riistanhoitoyhdistyksiin;

Kemiönsaari, Marttilan seutu, Maskun seutu ja Mynämäen alue