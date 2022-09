Varsinais-Suomen kunnat osallistuvat ensi viikolla alueelliseen valmiusharjoitukseen

Aluehallintovirasto järjestää valmiusharjoituksia säännöllisesti kuntien, pelastuslaitosten sekä alueen muiden viranomaisten edustajille. Päätavoitteena on harjoittaa kuntia ja viranomaisia toimimaan vakavissa häiriötilanteissa. Varsinais-Suomen syyskuisen AURORA22-harjoituksen teemana on väestönsuojelu.

Harjoituksessa kunnat saavat kuvitteellisen häiriötilanteen lähtökohtakuvauksen, jonka pohjalta ne arvioivat tilannetta ja omaa suorituskykyään sekä suunnittelevat yhteistoimintajärjestelyitä.

Kaikkien Varsinais-Suomen kuntien odotetaan osallistuvan AURORA22-valmiusharjoitukseen. Harjoitus on koettu ennakkopalautteen mukaan hyvin ajankohtaiseksi ja tarpeelliseksi.

Yhteinen tilannetieto on toimintasuunnitelmien pohjana

Aluehallintovirastolle kuuluu useita varautumisen ja valmiussuunnittelun tehtäviä, joiden tavoitteena on yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden parantaminen. Kokonaisturvallisuus tarkoittaa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista viranomaisten, elinkeinoelämän sekä järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana. Yksi aluehallintoviraston kokonaisturvallisuutta edistävistä tehtävistä on alueellisen varautumisen yhteensovittaminen, joka on laajimmillaan kunta-, maakunta- ja organisaatiorajat ylittävän toiminnan koordinoimista.

-Kuvitteellisen lähtökohtatilanteen perusteella harjoituksessa ilmenee tarve siirtää suuria määriä väestöä Varsinais-Suomen maakunnassa määrättyjen kuntien alueilta toisten kuntien alueille. Tällaisen häiriötilanteen hoitamiseen osallistuisivat käytännössä kaikki alueen viranomaiset, monet järjestöt sekä kunnat. Harjoittelemme siis yhteisen tilannekuvan muodostamista ja yhteistoimintaa vakavassa poikkeustilanteessa. Kunnat voivat samalla testata laatimiensa valmiussuunnitelmien toimivuutta, kertoo Lounais-Suomen aluehallintoviraston pelastusylitarkastaja Unto Usvasalo.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita seuraamaan harjoituksen alkua viranomaisten pelikeskukseen Heikkilän kasarmialueelle Turussa. Keskiviikkona 21.9. klo 13-14 Heikkilän luokkatalossa on mahdollisuus kuvata ja haastatella harjoituksen ohjaajia ja osallistujia. Kunnat harjoittelevat koko harjoituksen ajan omissa tiloissaan.

Lisätietoja

Laki aluehallintovirastoista (toimiala ja tehtävät 4 §)

Heikkilän kasarmi sijaitsee osoitteessa Rykmentintie 15, Turku

pelastusylitarkastaja Unto Usvasalo, unto.usvasalo@avi.fi, p. 0295 018 147

Lounais-Suomen aluehallintovirasto