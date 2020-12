Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa kaadetaan maisemallisesti arvokkaista kohteista huonokuntoisia puita

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alueella, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on maisemallisesti arvokasta, paikoitellen kulttuuriympäristöllisin suojelukeinoinkin suojeltua tienvarsipuustoa. Viime vuonna inventointiin Varsinais-Suomen tienvarsipuut ja kuluneena kesänä oli vuorossa satakuntalaiset kohteet. Huonokuntoiset puut tullaan kaatamaan vielä tämän vuoden aikana. Louhisaarentiellä Askaisissa kaadetaan yhteensä n. 80 lahoa puuta 9.-12.2020 välisenä aikana. Satakunnassa puolestaan kaadetaan valtatien 8 varren kohteista kolme huonokuntoista puukohdetta ja kuudelle tullaan tekemään arboristin suorittama kuntoarviointi ja sen mukaiset toimenpiteet. Lahot puut kaadetaan vielä tämän vuoden aikana, ja huonokuntoisten arviointi ja kaato- ja hoitotoimet jatkuvat ensi vuonna.

Inventoinnilla selvitettiin tienvarsipuiden kunto ja hoitotoimien tarve. Huonokuntoiset puut on poistettava, sillä ne aiheuttavat liikenneturvallisuusriskin kaatumisvaaralla ja kaatuessaan myös törmäysriskin. Hoitotoimia puilla tehdään myös oksakorkeuden nostamiseksi. Tiellä ajoneuvojen alituskorkeus tulee olla 4,8 metriä, joten puiden oksat tieliikennealueen kohdalla katkaistaan viiteen metriin asti, jotta puut eivät haittaa liikennettä.

Askaisissa Louhisaaren kartanon kujanteelta poistetaan huonokuntoisia puita

Louhisaaren kartanon kujanne Askaisissa, Maskussa on valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristökohde Varsinais-Suomessa. Sen kuntoinventointi tehtiin vuonna 2019. Kuntotarkastuksen mukaiset toimenpiteet tullaan suorittamaan 9.-10.12.2020. Louhisaarentien varrelta kaadetaan yhteensä noin 80 puuta, joista noin 10 puuta kaadetaan koivukujanteen osuudelta. Näiden tilalle istutetaan uusia taimia keväällä 2021. Muiden puukohteiden kuin Louhisaarentieltä kaadettavien puiden tilalle ei ole tulossa lähiaikoina uusia istutuksia tilalle, sillä puukujanteiden uusimiseen on mahdollista kohdentaa rahoitusta vain valtakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristökohteisiin. Louhisaarentiellä kasvaa kolme komeaa vanhaa tammea, joiden osalta hoitoleikkaukset esim. latvusta keventämällä, auttavat puita pysymään hyväkuntoisempina pitempään. Louhisaarentiellä tullaan ensi vuonna tekemään myös ohituspaikkojen levennyksiä, jotta erityisesti linja-autojen kohtaaminen helpottuu. Louhisaaren kartano on suosittu matkailukohde Saaristotien Rengastien varrella, ja liikenne kartanolle on lisääntynyt. Kapealla hiekkatiellä kohtaamiset ovat haastavia.

Satakunnassa inventoitu maisemallisesti arvokkaat puut ja lahot puut kaadetaan

Tänä kesänä inventoitiin Satakunnassa maisemallisesti arvokkaat tievarsipuut. Satakunnassa maisemallisesti arvokkaita kohteita oli 17 kappaletta, joista 13 kpl sijaitsee valtatien 8 varrella, enimmäkseen pysähdys- ja levähdysalueilla. Kasitien puukohteista kolme huonokuntoista puukohdetta joudutaan kaatamaan ja kuudelle tullaan tekemään arboristin suorittama kuntoarviointi ja sen mukaiset toimenpiteet. Lahot puut kaadetaan vielä tämän vuoden aikana, ja huonokuntoisten arviointi ja kaato- ja hoitotoimet jatkuvat ensi vuonna.

Satakunnassa on tarkastettu kaksi valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristökohdetta, joissa puusto on keskeinen maisematekijä: Linnamaantien (mt 12773) koivut Vuojoen kartanon kohdalla Eurajoella ja Kirkkosaarentien (mt 12689) koivut Köyliössä, Säkylässä. Säkylässä on myös historiallisesti kiinnostava Varavankilantien (mt 12697) koivukuja, joka on erittäin huonokuntoinen. Siitä kaadetaan lahot koivut vuonna 2021. Eurassa Vaaniin koivurivistä maantiellä 12676 on kaadettu huonokuntoisempia yksilöitä viimeksi vuonna 2017. Tällöin koivurivistä kaadettiin 60 puuta ja jyrsittiin 125 kantoa. Samanlainen arviointi ja huonokuntoisten kaato joudutaan tekemään lähivuosina.

Lisätietoja: Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenteen ympäristöasiantuntija Niina Anttila, p. 040 738 4296