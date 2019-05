Vartiokylän ala-asteelle suunnitellaan väistötiloja Vartiokylään

Vartiokylän ala-asteen toiminta ja opetus siirtyy väliaikaisiin väistötiloihin kesäloman jälkeen. Koulun syyslukukausi aloitetaan Malmilla osoitteessa Latokartanontie 16, ja myöhemmin koulu siirtyy Vartiokylään rakennettaviin paviljonkeihin.

Kiireellinen siirtyminen väistötiloihin johtuu Vartiokylän ala-asteen koulurakennuksen (Kiviportintie 10) huonosta kunnosta. Vuonna 1960 valmistuneessa rakennuksessa on koettu sisäilmaongelmia, ja se odottaa laajaa peruskorjausta.

Malmin tilat kunnostetaan ala-asteen käyttöön

Malmilla sijaitseva väistötila on noin kuuden kilometrin päässä Vartiokylän ala-asteen nykyisestä rakennuksesta. Oppilaille järjestetään päivittäin bussikuljetus Vartiokylästä koululle. Koulukuljetuksista ja muista tarkemmista järjestelyistä tiedotetaan koululaisten vanhemmille ennen lukukauden alkamista.

Osaa vanhemmista on huolestuttanut tieto siitä, että myös Malmilla sijaitsevassa väistötilassa on aikanaan koettu sisäilmaongelmia. Tilat ovat aiemmin olleet muun muassa Stadin ammatti- ja aikuisopiston käytössä.

Tiloja on tutkittu kattavasti vuonna 2018. Tutkimusten perusteella tilat ovat turvalliset käyttöön, ja asiaa vielä varmistetaan kesän aikana tehtävillä korjauksilla. Kesän aikana tehdään muun muassa tiivistyskorjauksia sekä huolletaan ja parannetaan ilmanvaihtoa.

Koulu palaa Vartiokylään paviljonkien valmistuttua

Kaupungin arvion mukaan koulunkäynti jatkuu Malmilla enintään loppuvuoden 2019 ajan. Kaupunki rakentaa Vartiokylän ala-asteen käyttöön mahdollisimman pian paviljonkitilat. Alustavan aikataulun mukaan ne valmistuvat viimeistään vuodenvaihteessa.

Koululle on tiedotettu aiemmin, että paviljongit tulevat Kontulaan Rintinpolulle. Koska kaupunki on saanut suunnitelmasta runsaasti kriittistä palautetta, asiaa on selvitetty ja arvioitu uudestaan, ja paviljonkitilat tullaan rakentamaan Vartiokylään.

Uuden suunnitelman mukaan paviljongit on tarkoitus rakentaa kahteen paikkaan. Osa luokista sijoitetaan nykyisen koulun pihalle Kiviportintielle rakennettaviin tiloihin.

Loput tilat on tarkoitus rakentaa Botby grundskolan läheisyyteen Kukkaniityntielle. Rakentamisen valmistelu aloitetaan mahdollisimman pian. Kaupunki tiedottaa asiasta tarkemmin lähistön asukkaille.

Kun paviljonkitilat ovat valmistuneet, koulutyö jatkuu niissä siihen asti, kunnes Vartiokylän ala-asteen varsinainen rakennus on korjattu tai korvattu uudella rakennuksella. Hankkeen valmistelu aloitetaan viipymättä.