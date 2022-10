Varusmiehen hämmästyttävät vaiheet presidentin sotilaspalvelijana

1970-luvun alkaessa parikymppinen Juhani Koivu ehtii työskennellä tovin hoitoapulaisena mielisairaalan kroonikko-osastolla. Astuttuaan asepalvelukseen hän päättää hyödyntää potilaiden parissa kertyneitä kokemuksia. Esittämällä henkisesti epävakaata voisi saada pikaisen kotiutuksen. Toisin käy: perusteellisten tutkimusten jälkeen Koivu määrätään tasavallan presidentin sotilaspalvelijaksi. Palvelus presidentin lähituntumassa käynnistyy adjutanttina toimivan kenraalin tervetuliaissanoilla: "Te pidätte turpanne rullalla kaikesta minkä täällä näette – tai minä tapan teidät!" Ehkä syystä.

Sotilaspalvelu etenee hätkähdyttävään suuntaan, kun presidentti K kytkee Koivun salaiseen operaatioonsa, kuningasajatukseen, jolla hän tähtää Suomen tulevaisuuden pelastamiseen. Koivun tehtävät saavat kyseenalaisia muotoja ja satiiri etenee kohti tummiakin sävyjä. Projektin seuraukset näkyvät K:n pitkissä varjoissa, jotka ulottuvat nykypäivään asti.

Juhani Koivun vaiheista kertova, romaanissa ajoittain itsekin esiintyvä kirjailija painottaa, että yhtymäkohdat presidentti K:n ja Urho Kekkosen välillä ovat satunnaisia ja rajoittuvat tämän persoonaan valtionjohtajana ja yksityishenkilönä.

400 kekkosesta on julkaistu myös uudentyyppinen äänikirjakuunnelma, ensimmäinen laatuaan Suomessa. Se risteyttää äänikirjan ja kuunnelman rikastetuilla tila- ja äänimaisemilla sekä musiikilla. Rooleissa esiintyvät näyttelijät Jone Takamäki, Ilkka Heiskanen ja Pihla Penttinen. Teoksen ohjannut kirjailija on sovittanut sen Vesa Anttosen kanssa, joka pääosin vastaa musiikista. Äänityön ovat toteuttaneet Mikko Lindqvist, Ari Sunell ja Pii Anttonen. Äänikirjan traileri on kuunneltavissa YouTubessa hakusanalla 400 kekkosta.

Elokuvaohjaaja, tv-tuottaja ja kirjailija Janne Kuusi (s. 1954) toimi vuonna 1974 presidentti Urho Kekkosen sotilaspalvelijana. Kuusi on julkaissut kuusi romaania.

Janne Kuusi

400 kekkosta

Äänikirja, 6h 16 min, ISBN 978-952-270-477-1

Romaani, 303 sivua, ISBN 978-952-270-473-3

Arktinen Banaani 2022