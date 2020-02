Varusmiehet ja alueen yritykset kohtaavat Panssariprikaatin rekrytointitapahtumassa

Panssariprikaatin Varusmiestoimikunta (VMTK) järjestää yhteistyössä Hämeen kauppakamarin kanssa rekrytointitapahtuman varusmiehille 11.-12.2.2020. Tapahtuma toteutetaan tässä laajuudessa jo neljättä kertaa. ”Tapahtuman tarkoituksena on antaa yrityksille mahdollisuus esitellä toimintaansa, rekrytoida itselleen osaavaa työvoimaa ja auttaa varusmiehiä työllistymään palveluksensa jälkeen”, kertoo Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen.

Varusmieskoulutuksessa on mahdollista hankkia itselleen osaamista, joka useilla aloilla antaa pätevyyden tai valmiudet toimia alalla myös siviilimaailmassa varusmiespalveluksen jälkeen. Yhtenä rekrytointitapahtuman teemana onkin palveluksen aikana hankitun osaamisen hyödyntäminen siviilissä.

Tapahtuma toteutetaan rekrytointimessujen tyyliin eli jokaisella osallistuvalla yrityksellä on oma esittelypiste. Myös paikalla tapahtuvia työhaastatteluja varten on järjestetty tilat. Tilaisuus on yrityksille maksuton ja siihen osallistuvat kaikki Panssariprikaatin varusmiehet osana normaalia palvelusta.

Rekrytointitapahtuman yhteydessä järjestetään Parolannummella myös opintomessut Sotilaskoti1:ssä. Opintomessujen tarkoituksena on tarjota asevelvollisille suora kontakti oppilaitoksiin ja esitellä eri alojen koulutusvaihtoehtoja.

Median edustajat ovat tervetulleita Panssariprikaatiin tiistaina 11.2. klo 8.30, jolloin Panssariprikaatin komentaja, eversti Tero Ylitalo avaa tilaisuuden yhdessä Hämeen kauppakamarin kehityspäällikkö Mirja Ojantaustan kanssa. Paikalla on mahdollisuus haastatella myös Panssariprikaatin Varusmiestoimikunnan edustajaa (VMTK). Tilaisuus järjestetään Vanhassa Sotilaskodissa, Parolannummentie 219, 13700 Parolannummi.

Ilmoittautumiset viimeistään maanantaina 10.2. sähköpostilla: kirsi.lehto@mil.fi