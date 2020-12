Varusmiespalvelus rajoittaa nuorten äänestysoikeutta

Varusmiespalvelus hankaloittaa varusmiesten ja -naisten äänestysmahdollisuuksia erityisesti silloin, kun he ovat palveluksessa varsinaisena vaalipäivänä. Poliittiset nuorisojärjestöt vaativat, että varusmiesten mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan vaaleissa turvataan.

Kaikkien eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt, asevelvollisten edunvalvontajärjestö Varusmiesliitto sekä eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo Finland vaativat, että varusmiesten äänestysmahdollisuus turvataan vaalilain muutoksella.



Nuorten ja erityisesti varusmiesikäisten nuorten miesten äänestysaktiivisuuden lisääminen edellyttää äänestämisen helpottamista ja vaalilain muutosta. Eduskuntavaaleissa varusmiesikäisten miesten äänestysaktiivisuus on huomattavasti yleistä äänestysaktiivisuutta matalampaa ja selvästi matalampaa kuin samanikäisten naisten. Sukupuolten välinen äänestysero on suurimmillaan ikähaarukassa, johon varusmiespalveluksen suorittaminen tavallisimmin osuu.



Varusmiespalvelus hankaloittaa varusmiesten äänestysmahdollisuuksia erityisesti, kun varusmies on palveluksessa varsinaisena vaalipäivänä. Varusmiesten äänestämistä vaikeuttavat pitkät etäisyydet ennakkoäänestyspaikoille sekä lyhyet ilta- ja viikonloppuvapaat.



Nykyinen vaalilaki rajoittaa mahdollisuutta järjestää äänestys varuskunnissa, sillä äänestyspaikka voidaan järjestää vain, kun sotilaskoti sijaitsee varsinaisen varuskunnan ulkopuolella. Ratkaisuna on varuskuntien lisääminen vaalilain 9 §:ssä eriteltyjen laitosten listaan, jolloin ennakkoäänestys tai varsinainen äänestyspaikka voidaan perustaa varuskuntiin.



”Asepalvelusta suorittavien nuorten äänen on kuuluttava vaaleissa. Tarvitsemme vaalilain muutoksen, joka mahdollistaa äänestämisen varuskunnissa ja edistää nuorten yhdenvertaisen äänestysoikeuden toteutumista”, toteaa Demo Finlandin toiminnanjohtaja Anu Juvonen.



Nuorten äänestysmahdollisuudet ovat tärkeitä myös ensi keväänä käytävien kuntavaalien näkökulmasta. Viime kuntavaaleissa lähes kaksi kolmesta nuoresta jätti äänestämättä. Nuorten äänestysaktiivisuuden kasvattamiseen tarvitaankin lisäpanostuksia.



Yksi tärkeimmistä tavoista nuorten äänestysaktiivisuuden lisäämiseen on äänestämisen helppouteen panostaminen. Joustavat äänestysmahdollisuudet luovat paremmat edellytykset yhdenvertaiselle poliittiselle osallistumiselle. Äänestyspaikkojen sijainti vaikuttaa konkreettisesti myös tammikuussa palvelukseen astuvien varusmiesten äänestysmahdollisuuksiin. Monille heistä huhtikuun kuntavaalit ovat ensimmäiset vaalit, joissa he ovat äänioikeutettuja.



Edustuksellisen demokratian kannalta on ehdottoman tärkeää, että jokaisella on yhdenvertainen mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan. Kunnat voivat edistää varusmiesten äänestysmahdollisuuksia jo nyt sijoittamalla äänestyspaikkoja varuskuntien välittömään läheisyyteen tai esimerkiksi hyödyntämällä liikkuvia äänestyspaikkoja kuten vaalibusseja.



“Haluamme kannustaa kuntapäättäjät miettimään varusmiesten äänestysmahdollisuuksia kuntavaalien äänestyspaikkoja päätettäessä. Kunnilla on vastuu huolehtia, että äänestäminen on nuorille helppoa – myös varusmiespalveluksen aikana”, Varusmiesliiton pääsihteeri Eleonoora M. Hilska korostaa.



Kannanoton ovat allekirjoittaneet Puolueiden kansainvälinen demokratiayhteistyö – Demo Finland, asevelvollisten edunvalvontajärjestö Varusmiesliitto, Demarinuoret, KD Nuoret, Keskustanuoret, Kokoomusnuoret, Liikkeen Nuoret ry, Perussuomalainen Nuoriso, RKP-nuoret, Vasemmistonuoret ja Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto.



Koko kannanotto on luettavissa osoitteessa https://demofinland.org/wp-content/uploads/2020/12/Kannanotto_varusmiesten_aanestysoikeudet.pdf