Värväämö haastaa käsityksen vuokratyöstä

Värväämö on henkilöstöpalvelufirma, jonka päätoimialoja ovat rakentaminen, teollisuus ja logistiikka. Me ei jakseta olla turhantärkeitä tai piiloutua pikkutakkeihin ja korulauseisiin. Tärkein tehtävämme on löytää ihmisille töitä, joissa he viihtyvät ja pärjäävät. Vuosittain työllistämme yli 2000 värväämöläistä ja reilut 100 osaajaa löytää kauttamme vakituisen työpaikan. Me halutaan, että Värväämö on maailman paras ja inhimillisin työnantaja – halutaan tuntea ihmisemme ja jeesataan aina tarvittaessa. Tykätään sanoa, että meillä on kovimmat duunit ja pehmeimmät arvot.